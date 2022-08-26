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瘦子爆料拍Uber Eats廣告秘密：其實我不知道在拍什麼！

▲瘦子笑說拍Uber Eats廣告時，其實不知道自己在做什麼？就是完成導演要求。(圖／記者周淑萍攝)
▲瘦子笑說拍Uber Eats廣告時，其實不知道自己在做什麼？就是完成導演要求。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-26 13:31:002022-08-26 14:10:52

Uber Eats日前公布最新代言人為小S和E.SO瘦子，兩人首支「刺青」廣告引發熱議，今(26)日再第二波「拳擊」。第一支刺青影片中小S大力插珍奶，讓奶茶戲劇張力十足噴出，瘦子笑說：「那真的是個意外，剛好有一次插爆，導演覺得效果意外的好，接著就要求每一次都要插爆。」但光是那個畫面就NG了10幾次，小S也被噴了10多次，依舊很敬業的完成任務。對於充滿無厘頭感的廣告風格，瘦子自己親口爆料：「其實我都不知道自己在拍什麼！」

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聊到和小Ｓ合作，瘦子說原本以為小S會是個「很多」外顯外放的人，但其實非常內斂，拍片現場兩人大多都在聊育兒經！對於一系列的廣告，瘦子尷尬笑說：「其實這些廣告我都不知道自己在拍什麼！」他補充說，可能想拍尷尬感，或是想要瀟灑、性感的感覺。還沒來得及參透導演想要的感覺就開拍，像是第二支倒水畫面也是NG很多次，眼睛都沒有辦法睜開，鼻子甚至還會一直嗆到水。但瘦子就是盡力達成導演要的感覺，完全地相信導演，拍出來的效果大獲好評！

問他最喜歡用Uber Eats點什麼？他簡潔有力的回答：「早餐，總匯三明治！」一起床就先點，梳洗完畢後餐點通常也到了，吃了早餐再出門工作。除了三餐之外，生鮮雜貨他也會透過Uber Eats急救援，他曾經透過外送點牙膏，不解問牙膏不就是家中很常會囤的生活用品？他說，「其實就是一種僥倖心態，總覺得可以再擠一次，然後就又再一次，直到完全擠不出來，以前還會剪開來繼續刮來用。」身為稱職的代言人說：「有Uber Eats就不用把牙膏剪開！。」

隨點即送的高度便利的消費型態，讓瘦子忍不住提供忠告：「飲食越來越方便，要小心，很容易變胖！」回想起自己最奢侈的點餐經驗，「有一次很想吃冰淇淋，就是非要吃到不可，就直接點了一支，送來時，我都不敢直視外送員眼睛，他應該會覺得這些明星很奢侈。」

平常在外工作，會有工作人員幫忙打理三餐，在家就是瘦子本人親自點餐取餐，有時外送員看到藝人會有點吃驚，「來不及等他反應，我就會說：謝謝！然後把門關上。」疫情開始，都改請他們放門口，離開再去拿。他也提到，曾遇過很暖心的點餐經驗，「有一次請外送員把餐點放在門口，出門拿餐的時候發現，餐點被好好的墊在紙上，這麼貼心，小費一定要給好給滿啊！」關於客訴他忍不住說，「其實有幾次很想，覺得權益受損，但想想自己只是一餐吃得很不爽，但沒必要讓對方工作更困難，就算了！」依舊是Man味十足的暖心宣言。

▲瘦子,Uber Eats(圖／記者周淑萍攝)
▲瘦子和小S的第二支Uber Eats廣告以拳擊為核心。(圖／記者周淑萍攝)
▲小Ｓ,瘦子首度合體拍攝Uber Eats 廣告。(圖／翻攝影片)
▲瘦子透露第一次廣告要爆插珍奶。其實是個美麗的意外，為了捕捉最精彩畫面，兩人NG次數高達10多次才完成。(圖／翻攝影片)

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