瘦子爆料拍Uber Eats廣告秘密：其實我不知道在拍什麼！

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問他最喜歡用Uber Eats點什麼？他簡潔有力的回答：「早餐，總匯三明治！」一起床就先點，梳洗完畢後餐點通常也到了，吃了早餐再出門工作。除了三餐之外，生鮮雜貨他也會透過Uber Eats急救援，他曾經透過外送點牙膏，不解問牙膏不就是家中很常會囤的生活用品？他說，「其實就是一種僥倖心態，總覺得可以再擠一次，然後就又再一次，直到完全擠不出來，以前還會剪開來繼續刮來用。」身為稱職的代言人說：「有Uber Eats就不用把牙膏剪開！。」
隨點即送的高度便利的消費型態，讓瘦子忍不住提供忠告：「飲食越來越方便，要小心，很容易變胖！」回想起自己最奢侈的點餐經驗，「有一次很想吃冰淇淋，就是非要吃到不可，就直接點了一支，送來時，我都不敢直視外送員眼睛，他應該會覺得這些明星很奢侈。」
平常在外工作，會有工作人員幫忙打理三餐，在家就是瘦子本人親自點餐取餐，有時外送員看到藝人會有點吃驚，「來不及等他反應，我就會說：謝謝！然後把門關上。」疫情開始，都改請他們放門口，離開再去拿。他也提到，曾遇過很暖心的點餐經驗，「有一次請外送員把餐點放在門口，出門拿餐的時候發現，餐點被好好的墊在紙上，這麼貼心，小費一定要給好給滿啊！」關於客訴他忍不住說，「其實有幾次很想，覺得權益受損，但想想自己只是一餐吃得很不爽，但沒必要讓對方工作更困難，就算了！」依舊是Man味十足的暖心宣言。