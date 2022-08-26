小米搶灘5G入門機市場 Redmi 10 5G售6499元性價比高
搶攻開學前的換機潮，小米宣布在台推出Redmi數字系列第一款5G手機 – Redmi 10 5G，讓5G手機定價再破底，保留5000萬像素鏡頭、90Hz FHD+流暢螢幕、5000mAh大電量等功能，4GB+64GB售價6,499元、4GB+128GB售價6,999元，購機即享YouTube Premium二個月免費試用與LiTV 電視頻道餐30天會員服務，9/1開賣。
5G世代，Redmi也帶來首款5G手機，Redmi 10 5G搭載八核心處理器，支援5G雙卡雙待，處理器最高時脈可達2.2GHz，採用7nm先進製程技術可在提供優異效能的同時兼顧較低的耗電量。電量部分，配置5000mAh大電量，系統優化後整體續航力更長，可提供最高189小時播放音樂、29小時閱讀、22小時播放影片；長續航再搭配18W快速充電功能，隨時都能快速滿電。
除了大電量之外，Redmi 10 5G還有6.58吋FHD+大螢幕，支援流暢、省電的90Hz AdaptiveSync技術，可根據用戶的瀏覽內容智慧調整螢幕更新率，以90Hz滑動螢幕或玩遊戲、60Hz觀看串流影片、50Hz閱讀、30Hz播放影片，提供更舒適的觀賞體驗，同時最大化電池續航力。
相機功能也是購機關鍵，Redmi 10 5G配備5000萬像素雙鏡頭，以5000萬像素主相機的高解析度，捕捉日常拍攝場景中的更多細節，以f/1.8光圈提供超越同級的強大夜拍功能，捕捉清晰動人的城市夜景；200萬像素景深相機能夠拍出更具氛圍的人像。機身內建多種有趣功能，例如以「人像模式」模擬出更自然的人像散景、「電影畫幅」一鍵即可將相片、影片帶入電影風格。