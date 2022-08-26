瘦子超怕變「女兒奴」！一定進產房 右手暫空白留給家人
日前剛結束個人演唱會的瘦子，在迎接女兒誕生之前，一刻不得閒出席各代言活動，大賺奶粉錢！問起女兒，瘦子一臉幸福模樣說：「非常期待可以看到女兒！」他說一定會進去產房陪伴老婆生產，「是一件必須的事情！，但他不忘提醒自己要站對位置，才不會影響未來夫妻生活，「我不怕血，但比較讓我緊繃的是，我怕看到我太太很痛的樣子。」霸氣中流露出對老婆的疼愛。
問瘦子會覺得將來自己是個好爸爸嗎？他想了想說：「我很怕自己變成奴才，但我希望是她的朋友，輔助她的人生。」喜愛刺青的他自然也沒忘記留位置給老婆、小孩，「現在還沒想到要刺什麼，但就是把整隻右手都留給家人，等待女兒誕生後，認識後就可能就會有想法。」
開始成為Uber Eats代言人，瘦子自認是重度使用者，到了深山野嶺會拿出App查看有沒有服務，演唱會也會點各種健康餐給自己。但演唱會一結束，瘦子職業道德也短暫收起，開始狂嗑鹹酥雞，他說：「越長大，我越發現我很喜歡肥肉，滷肉飯、爌肉飯，甚至大屁股女生，原來我是喜歡脂肪，包含人體！」
新手爸爸也希望Uber Eats能提供外送按摩師、物理治療師等，「感覺新手爸媽都很需要！」他說自己很想做的一件事就是企劃party到你家，有人如果有樂團、DJ需求，點一下Uber Eats，「叮咚！外送饒舌歌手，感覺很有趣！」