COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

美參議員布蕾波恩抵台訪問　外交部：展現對台堅定支持

▲外交部北美司司長徐佑典（右）代表我國政府在松指部歡迎美國聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn, R-TN）。(圖／外交部提供)
▲外交部北美司司長徐佑典（右）代表我國政府在松指部歡迎美國聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn, R-TN）。(圖／外交部提供)

記者呂炯昌／台北報導

2022-08-26 07:13:15

美國聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn, R-TN）於8月25日至8月27日訪台。布蕾波恩訪問期間將晉見蔡英文總統，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。外交部對布蕾波恩來訪表達誠摯歡迎，並表示美國國會議員再度以訪台等實際行動，展現對台灣堅定的支持與承諾。
 
外交部表示，布蕾波恩為「參院台灣連線」成員，自擔任聯邦國會議員以來對台灣高度友好，除曾多次連署友我聯名函，支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）、推動華語文教育合作及台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）外，並曾在美國國會提出多項友台法案，包括2020年2月提出「台灣主權象徵法案」（Taiwan SOS Act），以及在金年7月提出「台灣民主防衛租借法案」（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act），支持授權美國總統以租借軍備方式協助強化台灣防衛能力。
 
外交部指出，在中國持續升高對台脅迫，導致區域情勢緊張之際，美國國會議員再度以訪台等實際行動，展現對台灣堅定的支持與承諾，外交部至為感謝，相信本次訪問將有助持續提升台美在各領域的合作，更加深化雙方堅實的夥伴關係。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國在台協會（AIT）表示，此訪問行程為布蕾波恩出訪印太地區的一環。訪台期間，布蕾波恩將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、台灣在國際社會的參與，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

柬埔寨否認台人遭拐賣！中國大使館打臉：收到10幾份求助

美國軍援台灣政策未改！路透：白宮擬9月宣布軍售事宜

巷仔內／中共無人機侵門踏戶只能投石　國軍反制裝備不足

反制中共無人機侵擾　邱臣遠：本島干擾槍優先送外島解圍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀