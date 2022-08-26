美參議員布蕾波恩抵台訪問 外交部：展現對台堅定支持
美國聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn, R-TN）於8月25日至8月27日訪台。布蕾波恩訪問期間將晉見蔡英文總統，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。外交部對布蕾波恩來訪表達誠摯歡迎，並表示美國國會議員再度以訪台等實際行動，展現對台灣堅定的支持與承諾。
外交部表示，布蕾波恩為「參院台灣連線」成員，自擔任聯邦國會議員以來對台灣高度友好，除曾多次連署友我聯名函，支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）、推動華語文教育合作及台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）外，並曾在美國國會提出多項友台法案，包括2020年2月提出「台灣主權象徵法案」（Taiwan SOS Act），以及在金年7月提出「台灣民主防衛租借法案」（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act），支持授權美國總統以租借軍備方式協助強化台灣防衛能力。
外交部指出，在中國持續升高對台脅迫，導致區域情勢緊張之際，美國國會議員再度以訪台等實際行動，展現對台灣堅定的支持與承諾，外交部至為感謝，相信本次訪問將有助持續提升台美在各領域的合作，更加深化雙方堅實的夥伴關係。
美國在台協會（AIT）表示，此訪問行程為布蕾波恩出訪印太地區的一環。訪台期間，布蕾波恩將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、台灣在國際社會的參與，以及其他與雙方利益相關的重要議題。