柬埔寨否認台人遭拐賣！中國大使館打臉：收到10幾份求助
據柬埔寨媒體報導，柬國內政部國務秘書兼國家反販賣人口委員會常務副主席朱文英，近日針對部分台媒聲稱，有超過2000名台灣人被拐賣至柬埔寨，加上黑數恐已達5000人以上一事，指控境外媒體關於柬埔寨人口販運的報導不實，否認有發現台人在當地遭拐賣的情況，還說沒有返台的民眾不一定就是在柬國遭遇人口販賣。然而，中國駐柬埔寨大使館25日卻透露，近日已陸續收到10餘份台灣民眾的求助，形同打臉柬埔寨官方的說法。
有關台灣人和其他亞洲民眾在東南亞遭不法集團販運、虐待之事，近日鬧的沸沸揚揚，中國駐柬埔寨大使館20日便貼出一紙題為《台灣同胞就是中國公民，有困難請找中國大使館—致在柬台灣同胞的一封信》的聲明，聲稱對「台灣省籍中國公民」，從來都是一視同仁、予以重視，祖國永遠是台胞的堅強後盾，呼籲無論在柬國遇到何種困難，均可直接與中國大使館聯繫。
此外，中國官媒《環球時報》25日報導則指出，在中國大使館刊出相關聲明後，陸續收到10幾份台灣同胞通過電話、郵件等方式發去的求助信息，絕大多數是被逼從事網賭電詐活動，人身受到限制，甚至失聯等情況。
對此，中國駐柬埔寨大使館第一時間啟動救助機制，指導當事人、當事人家屬或相關人員，盡快向柬埔寨警方報警，並提供個人、所在位置等有效信息，讓中國大使館能積極與當地警務部門溝通聯絡，對相關案件進行督辦。
報導並指控台灣執政當局，對台灣民眾維護正當權益的呼聲「置若罔聞，消極以對」，甚至企圖編造謊言、甩鍋給北京，明顯不把台灣民眾的生命安全、利益福祉放在心上，凡事搞政治操作、煽動對立、欺騙民眾的一貫伎倆。相較之下，中國駐柬埔寨使館將繼續秉持以人民為中心的宗旨，做在柬廣大中國公民的貼心人和守護人，善盡「為民服務、為民解憂」的外交工作之責。