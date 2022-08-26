新加坡「男男性交」除罪化　盤點亞洲各國同志權益現況

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台灣是亞洲第一個通過同志婚姻的國家，距離立法院三讀通過《釋字第748號解釋》（也就是俗稱的同婚專法）已經過了3年，對於多元性別的友善與權益保障至今仍備受國際社會矚目。不過台灣LGBTQ+權益保障之路也還沒看到盡頭，至今我國仍未完全開放跨國同婚，而已婚同志無血緣收養雖然已逐漸獲得大眾、甚至立法院跨黨派委員提案支持，但現行法條依舊阻礙重重，包含人工生殖僅限於「不孕異性夫妻」使用，已婚同性伴侶則無法適用。
中國
根據中國現行的《婚姻法》，中國只承認一男一女之間的婚姻關係，同性婚姻不被承認。儘管官方說法表示，「這並非是因為歧視，而是基於歷史、文化和價值觀等因素」，但就現實層面來看，同性戀雖在法律上無罪化，但相關影視文化、二次元創作屢屢遭當局打壓禁播，無法從社會層面鬆綁根深蒂固的排斥思維；此外，中國的LGBTQ團體近年來面臨愈來愈多審查，就算是國家級組織也在政府壓力下被迫關閉。針對LGBTQ權益提供法律服務的非政府組織「同志平等權益促進會」去年11月起更宣布無限期停止一切工作。「維權受阻」不僅發生在新疆維族、鐵鍊女和河南儲戶們身上，性少數族群更是其中一員。
日本
日本大眾近來對於LGBT族群接納度大幅提升，2020年11月一項全國性調查顯示，有88%的民眾同意通過反歧視法律防止針對LGBT族群的霸凌和歧視，其實這條法律在2017年就有先例，只是當時法案主要保護多元性別認同學生，直到2019年才修訂要求大企業與省級政府必須採取行動防止職場上的騷擾問題；日本也是繼台灣之後，第二個法律上認可同婚的亞洲國家，在去年札幌法院判決就指出「禁止同婚」違憲，並稱同性與異性戀伴侶應享有相同權益。
韓國
說到輸出流行文化、影視藝文產業，韓國絕對是近年來亞洲地區的強力對外輸出代表；然而民風趨於保守、超過一半以上信仰天主教或基督新教的韓國社會，對於LGBT權益議題的推動卻始終窒礙難行，除了同志婚姻尚未合法化外，就連在國外結婚的同志伴侶回國後也不予承認，更不可領養小孩。此外，全國仍缺乏保護LGBT的反歧視法律，新冠疫情之初因為首爾同志夜店爆發的確診者接觸人數眾多，社會興起一波恐同浪潮，網路上更出現針對式的獵巫舉動。至於跨性別民眾若想申請合法更改身分證，必須符合未婚、無未成年子女的法律規範，還得接受精神鑑定、完成變性手術後甚至是父母同意才能申請。
泰國
泰國是東南亞國家中對LGBT族群態度較為開放的國家，也是東南亞國家中同志權益的領頭羊，泰國的LGBT族群在媒體圈、政壇和影視作品方面也都具有代表性人物，強大的「泰腐劇」成功席捲亞洲各國，也讓LGBT議題與流行文化接軌、更加主流化。至於法定權益方面，泰國國會今年準備通過新法案，有望賦予年滿17歲的泰國公民，能以「民事結合」（Civil unions）方式登記為同性伴侶，登記後享有與異性戀夫妻相同的法律保障權益，包含財產或領養子女等，屆時泰國將成為東南亞第一個合法化同性婚姻的國家。
馬來西亞
接壤的新加坡才剛把男同志性行為除罪化，馬來西亞的《刑法》卻仍闡明男男性行為違反自然規律也違反法律，再加上馬來西亞是一個以穆斯林居多的國家，受伊斯蘭教和前英殖民文化的影響，同性戀權利不被法律保障和社會承認。日前才因涉及洗錢貪汙案入監的前首相納吉還說過「馬來西亞不應該支持更多的LGBT權益」，就連迪士尼最近的動畫電影《光年》都因為涉及其中配角身分認同為LGBTQ族群而遭到審查甚至禁止上映。
印尼
印尼對LGBTQ群體的態度同樣相當大程度取決於宗教，作為全球穆斯林人口最多的國家，LGBTQ族群往往備受騷擾與迫害，政府態度也相當明確，不僅在2017年取消在雅加達辦理多年的印尼同志影展「Q! Film Festival」，近來印尼國會更針對《印尼刑法修正草案》（RKUHP）進行討論，LGBTQ團體擔心，法律標準可能被用來懲罰和迫害同性伴侶，例如在特定情況下違反禮節以及同性性交行為將可能違法。
緬甸
緬甸國內對於同性性行為的判刑相當嚴峻，與新加坡、印度相同，緬甸延續英國殖民時期的《刑法》第377條規定，同性性行為最高可判處無期徒刑，因此緬甸根本沒有同志酒吧或同志遊行等社群集散處；然而緬甸傳統慶典「神靈節」當中重要的角色「神妻」多半是扮女裝的男性，而通常這些負責表演通靈舞蹈的多半也是LGBT族群；不過當局仍慣於以非法手段騷擾、逮捕和暴力對待LGBT社群，國內動盪的政局也讓人權議題顯得更加重要。
印度
印度性別觀念保守，但近年來在LGBTQ權益的保護上已漸有進展。儘管法律尚未承認同性婚姻，但在2018年印度最高法院將同性性行為除罪化，同時也詮釋憲法第15條，稱人民不應因性向或性別認同而受歧視。過去在古印度神話與史詩中，其實對於同性、異性甚至跨性別、無性別的交歡神話描述是很開放的，學者認為印度民眾對於LGBTQ族群的負面觀感是源自英國殖民時留下「同性性行為違反自然法則」的深刻印象，不過如今經過漫長且曲折的過程後，同志平權運動與LGBT群體在印度受到了一定程度的認可。
越南
從越南歷史上來看，同性性行為自古以來都是合法的，從來沒有被定為犯罪過。受到前殖民宗主國法國的影響，社會普遍對於多元性別有著較高的接受度。越南立法機構更對同性婚姻有過多次討論，胡志明市也在近年成為東南亞熱門的同志旅遊城市之一，首都河內的同志遊行更是吸引數千人參加。
菲律賓
在東南亞國家中，菲律賓大眾對於LGBT族群接受度頗高，儘管身為天主教國家，菲律賓早從1994年開始就在首都馬尼拉舉行東南亞最大型的同志遊行「Metro Manila Pride」，2018年更超過2萬5千人參加，創下東南亞國家同志公開活動人數最多的紀錄，就連「鐵腕獨裁」的前總統杜特蒂都公開表態支持同性婚姻；法律條文保障部分，則得等到2017年菲律賓才通過首個全國性「反歧視法案」（Anti-discrimination Bill），在關於HIV病毒與愛滋疾病相關法案中，也明文禁止歧視「罹患愛滋病者或被認為罹患愛滋病者」。