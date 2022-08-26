高溫「燒烤」照樣得排隊做核酸　外媒：重慶人被拉到極限

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8月23、24日，重慶的最高溫飆到攝氏40度以上，當局下令該市中心城區，超過1000萬人接受新冠病毒測試，設立了3800多個臨時檢測點，從一段據稱是在重慶拍攝、於中國社群媒體上流傳的影像看來，一條街道上擠滿了人，多數人戴著口罩，有些人拚命搖動扇子來解暑，背景則是遠處野火產生的濃煙，冉冉上升，飄在淡橙色的天際線上。
有當地居民抱怨，「現在是43度，重慶人已經被拉到極限了」，甚至有人在酷熱中昏倒。當局為了確保疫情風險地區的民眾都乖乖受檢，將每個人的手機健康碼都變成了橙色，只有完成檢測無虞後，代碼才會變為綠色，才能行動較為自由。
另有居民透露，自己收到消息，要他週三半夜去做新冠病毒檢測，但他拒絕，結果隔天就因為健康碼呈現橙色而被超市拒入：「強迫超過1000萬人在如此高的溫度下進行新冠病毒檢測，是令人遺憾的，不科學，不合理也不合法」，並說：「過度的防疫措施給我們帶來了極大的不便，很多朋友都對被迫進行檢測感到不滿。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。