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高溫「燒烤」照樣得排隊做核酸　外媒：重慶人被拉到極限

▲重慶的醫護和居民頂著高溫做核酸檢測。（圖／翻攝自微博）
▲重慶的醫護和居民頂著高溫做核酸檢測。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-08-26 08:03:42

中國川渝地區近日酷暑難耐，雖然氣象當局宣稱，月底就有機會轉涼、這波致命熱浪即將過去，但高溫當頭卻還要排隊進行病毒核酸檢測，確保清零無虞，也讓當地民眾大喊吃不消。

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根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，中國重慶市週三通報了40例新冠肺炎，使8月中旬以來的染疫總數達到146例，為了遏止疫情蔓延，當地推出大規模核酸檢測，數百萬人在極端高溫和電力短缺的情況下，在大太陽底下站了幾個小時，這對已經遭受熱浪、乾旱和野火的居民來說，可謂是項挑戰。

8月23、24日，重慶的最高溫飆到攝氏40度以上，當局下令該市中心城區，超過1000萬人接受新冠病毒測試，設立了3800多個臨時檢測點，從一段據稱是在重慶拍攝、於中國社群媒體上流傳的影像看來，一條街道上擠滿了人，多數人戴著口罩，有些人拚命搖動扇子來解暑，背景則是遠處野火產生的濃煙，冉冉上升，飄在淡橙色的天際線上。

有當地居民抱怨，「現在是43度，重慶人已經被拉到極限了」，甚至有人在酷熱中昏倒。當局為了確保疫情風險地區的民眾都乖乖受檢，將每個人的手機健康碼都變成了橙色，只有完成檢測無虞後，代碼才會變為綠色，才能行動較為自由。

另有居民透露，自己收到消息，要他週三半夜去做新冠病毒檢測，但他拒絕，結果隔天就因為健康碼呈現橙色而被超市拒入：「強迫超過1000萬人在如此高的溫度下進行新冠病毒檢測，是令人遺憾的，不科學，不合理也不合法」，並說：「過度的防疫措施給我們帶來了極大的不便，很多朋友都對被迫進行檢測感到不滿。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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