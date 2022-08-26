謝忻「14張裸照外流」結案了！一看檢方來函氣到哭

謝忻2月為新書拍攝美照，挑戰別於以往的大尺度，沒想到，未修圖的毛片遭人惡意外流，有幾近全裸、上空及穿透視衣裸露D罩杯美胸，共14張在老司機群組瘋傳，她向警方報案並提告，經過5個月調查，近日收到地檢署來函，最終結果讓她錯愕、委屈落淚，「我不知道該相信什麼了」。
今（26日）凌晨1點多，謝忻在臉書發文，透露出門拍戲前隨手清了一下信箱，發現一封士林地檢署的來函，「大意是說，之前照片被盜取外流的事件，檢警查不出來，因此結案」，她的心情從錯愕轉變成氣憤、難過、無助，在高速公路上想著想著便不爭氣地掉下眼淚。
謝忻說，知道自己不太懂法律，但當時選擇不姑息，直接報案，希望能讓法律來回應這樣的惡行，對此，不少朋友潑冷水，「唉呀，他們絕對會不了了之的啦」、「看著好了，等新聞過了他們誰還理妳啦」，而她始終不相信會如此，「現在，我不知道該相信什麼了」。
貼文一出，湧入不少網友安慰，替謝忻抱不平，「真不知那還要法律做什麼」、「法律無法保護受傷害的民眾...」、「台灣的法律，犯人要自己抓到，證據要自己去找」、「台灣的法律真的令人失望，保護不了人民」、「過去就讓它過去吧！不管結果是什麼妳都需要大步向前」、「加油！妳真的是很棒的藝人」、「做這事情的人會得到報應的，讓妳自己過得更好，加油」！（編輯：楊穎軒）