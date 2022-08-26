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中國對戰伊朗！戴口罩輸球惹議　微博：缺氧影響表現

▲中國女排代表隊，近日在與伊朗隊的比賽過程中，因戴口罩打球，而在微博上引發熱議。（圖／翻攝自微博）
▲中國女排代表隊，近日在與伊朗隊的比賽過程中，因戴口罩打球，而在微博上引發熱議。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-08-26 08:52:46

在菲律賓參加2022年女排亞洲盃的中國女排代表隊，近日在與伊朗隊的比賽過程中，因戴口罩打球，而在微博等中國網路平台上引發熱議，許多中國民眾都認為，戴口罩會導致供氧不足，不只影響場上表現，也會對球員的健康造成危害。

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綜合中媒報導，中國女子排球隊25日在菲律賓，於2022女排亞洲杯小組賽A組，以3-1對伊朗的成績晉級8強，不過比賽過程卻傳出爭議。有中國網友聲稱，中國隊第1局戴著口罩打輸，第2局一開始落後，當時仍有3名隊員戴著口罩，在1次技術暫停後才全員取下，在接下的比賽中連勝伊朗，取得亞洲杯4連勝的成績。

不少中國民眾都在微博上批評，說「雖然戴口罩比賽是美國隊的首創，我們下次比賽别戴了，不但發揮不出全部實力，還影響運動員的心肺功能」，甚至有人認為此事屬於「外交重大事故」，必須對有關人員進行嚴肅處理；​也有人幽默以對，打下：「一邊是戴口罩、一邊是戴頭巾，充分展現2國特色」。

事件在網路上持續發酵，中國排球協會已於26日清晨發出聲明，說此事引起社會的廣泛關注和擔心，對於自身工作不夠細緻而給大家帶來困擾，中國排協誠懇道歉。

聲明指出，由於比賽前發現參賽隊伍中已有運動員感染的情況，中方個別運動員也有出現症狀，為了防範疫情傳播風險，從保護運動員健康出發，要求運動員進入比賽場館時要統一佩戴口罩，因組委會未對運動員上場比賽是否配戴口罩做出明確規定，為了保護自己，才會在戴口罩上場比賽；也因臨場經驗不足，沒及時提醒上場運動員摘掉口罩，因此第1局全員均戴口罩上場，直到後面意識到戴口罩打球對運動員健康不利後，隊伍才進行了提醒與調整，讓運動員摘掉口罩完成後面的比賽。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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