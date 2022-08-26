美股激勵、台股早盤漲逾130點　車用零組件超夯

全球央行年會開幕、十年期美債殖利率回落，美股四大指數昨（25）日皆收漲，其中費城半導體指數上漲3%以上。台北股市今（26）日早盤最高漲130多點，來到15332點。權值股台積電早盤漲6元，來到514元，同樣為晶圓代工的聯電、世界先進與力積電漲幅也有1到2%。而今日車用零組件概念股紅通通，耿鼎、倉佑、和大、怡利電早盤皆奔漲停。
美股道瓊指數25日上漲322.55點，或0.98%，收33291.78點；那斯達克指數上漲207.74點，或1.67%，收12639.27點；標普500指數上漲58.35點，或1.41%，收4199.12點；費城半導體指數上漲104.9點，或3.66%，收2971.1點。
台北股市今日開盤漲21.46點，加權股價指數以15221.5點開出，早盤最高漲130多點，來到15332點，漲幅0.7%以上。權值股台積電早盤漲6元，來到514元，漲幅0.7%。同樣為晶圓代工的聯電也強漲1%以上，來到41.95元。世界先進與力積電漲幅也超過2%，分別來到76.7元與35.05元。
另外，聯發科今日強勢上揚，早盤漲超過2%，來到686元。另外，國巨也漲1%以上，來到329.5元。旺宏與日月光同樣漲1%左右。而今日汽車相關零組件「催油」向上，耿鼎、倉佑、和大、怡利電早盤皆奔漲停，萬在漲8%以上。另外，堤維西、車王電漲4到5%，大億金茂、永新、劍齡漲2%多。