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醫療帶動太空　北榮完成首次太空元件抗輻射檢測

▲北榮院長陳威明（右）見證重粒子中心，首次太空元件抗輻射檢測。（圖／北榮提供）
▲北榮院長陳威明（右）見證重粒子中心，首次太空元件抗輻射檢測。（圖／北榮提供）

記者許若茵／台北報導

2022-08-26 10:02:17

台北榮總重粒子中心，今年5月24日與國家太空中心簽署合作備忘錄，24日首次進行太空元件抗輻射檢測。此次驗證項目為太空中心福衛八號光學遙測衛星計畫之高解析度影像感測晶片，藉由C12射源，掌握重粒子對元件運作影響，後續將分析報告取得驗證成果。

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北榮院長陳威明、國家太空中心主任吳宗信都親臨重粒子中心見證。陳威明表示，很榮幸與國家太空中心合作，讓國內第一座重粒子治療中心，也是國內最高能量的同步加速器，不只嘉惠癌症病人，更可幫助本土廠商太空元件進行抗輻射驗證與篩選，為我國太空產業發展盡一份力量。

吳宗信說明，太空輻射環境主要包含質子、電子與重粒子，以低地球軌道而言，是以質子為主，大約占95%。目前「台灣太空輻射環境驗測聯盟」可提供質子對衛星零組件／元件各種影響的輻射測試，而北榮重粒子中心則可補齊重粒子的各種影響測試。期藉由與北榮合作，共同為我國的太空產業創新打拼。

北榮說明，首次接受北榮重粒子中心抗輻射驗證與篩選的元件，是福衛八號計畫中，太空中心與合作廠商共同研發的高解析度影像感測晶片。除其解析度更高、操作速度也較福衛五號高出一倍。

太空中心說明，本次驗測以模擬影像感測晶片於重粒子照射下之情況，並憑藉輻射照射前後感測器的功能與監測數據差異性的比對，做為未來感測元件在強化抗輻射能力設計時的重要參考依據。除了輻射粒子測試，衛星元件也必須通過震動、熱真空等環境測試。

北榮表示，與國家太空中心合作，國內產學研界所研發的人造衛星等太空級電子元件，可利用北榮重粒子中心重粒子照射平台，進行抗輻射驗證與篩選，不需再遠送國外測試，不僅可強化我國太空輻射環境測試能量，大幅節省時間及成本，更有助於國內廠商研發抗輻射電子產品，搶占國際市場，帶動我國太空產業發展。

北榮第一座重粒子治療中心，從民國98年開始規劃，斥資超過新台幣45億，包含民間捐款22.5億。其中潤泰集團總裁尹衍樑捐款15億，協助興建主體建築及加速器基座，於108年1月14日動工，109年6月30日完工，今年5月11日正式獲得原能會高強度輻射設施使用許可，為國內最高能量的同步加速器，目前正進行人體試驗。

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