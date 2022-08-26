醫療帶動太空　北榮完成首次太空元件抗輻射檢測

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吳宗信說明，太空輻射環境主要包含質子、電子與重粒子，以低地球軌道而言，是以質子為主，大約占95%。目前「台灣太空輻射環境驗測聯盟」可提供質子對衛星零組件／元件各種影響的輻射測試，而北榮重粒子中心則可補齊重粒子的各種影響測試。期藉由與北榮合作，共同為我國的太空產業創新打拼。
北榮說明，首次接受北榮重粒子中心抗輻射驗證與篩選的元件，是福衛八號計畫中，太空中心與合作廠商共同研發的高解析度影像感測晶片。除其解析度更高、操作速度也較福衛五號高出一倍。
太空中心說明，本次驗測以模擬影像感測晶片於重粒子照射下之情況，並憑藉輻射照射前後感測器的功能與監測數據差異性的比對，做為未來感測元件在強化抗輻射能力設計時的重要參考依據。除了輻射粒子測試，衛星元件也必須通過震動、熱真空等環境測試。
北榮表示，與國家太空中心合作，國內產學研界所研發的人造衛星等太空級電子元件，可利用北榮重粒子中心重粒子照射平台，進行抗輻射驗證與篩選，不需再遠送國外測試，不僅可強化我國太空輻射環境測試能量，大幅節省時間及成本，更有助於國內廠商研發抗輻射電子產品，搶占國際市場，帶動我國太空產業發展。
北榮第一座重粒子治療中心，從民國98年開始規劃，斥資超過新台幣45億，包含民間捐款22.5億。其中潤泰集團總裁尹衍樑捐款15億，協助興建主體建築及加速器基座，於108年1月14日動工，109年6月30日完工，今年5月11日正式獲得原能會高強度輻射設施使用許可，為國內最高能量的同步加速器，目前正進行人體試驗。