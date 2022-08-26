艾成終曲「從天上來的聲音」 網曝王瞳夫妻浪漫7巧合
藝人艾成於17日墜樓身亡，享年40歲，24日舉辦追思音樂會也進行線上轉播，讓粉絲能夠共同參與，同日晚間，臉書「艾成的異想世界」上傳了一部影片，內容是艾成生前所演唱的歌曲，歌詞中「從天上來的聲音」讓許多粉絲聽了都眼眶泛紅、相當不捨，還有眼尖網友發現艾成與王瞳的「77浪漫巧合」。
艾成追思會於台北市第一殯儀館景行廳舉行，夫妻倆原本預計9月10日回到馬來西亞舉辦婚禮，不料卻從此天人永隔，愛妻王瞳特地穿上白色洋裝出席追思會，她深情表白艾成：「我就當作今天跟你辦婚禮。」而王瞳上台哀悼時也透露：「神叫我們7月7日結婚，77傳奇沒有停過。以後我拍照都會比這手勢，以後我不再只有悲傷，而是有悲傷跟平安並存著，這一切超乎想像，艾成了。」一席話也讓粉絲相當心疼。
艾成的臉書24日晚間也上傳了「從天上來的聲音」歌曲，影片中艾成深情演唱長達9分鐘，真誠嗓音令人感動。更有眼尖網友發現神秘巧合，「今天艾成頭七，也是農曆7月27，也是3個數字777」，24日這一天剛好都圍繞著7這個數字，浪漫的「77傳奇」也引來粉絲回應：「77是艾成和王瞳的專屬數字，只能說他們是天作之合。」