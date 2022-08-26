夏立言會面張志軍　蘇貞昌：不要給敵人長志氣加威風

國民黨副主席夏立言24日與中國海協會長張志軍餐敘，引起各界議論。行政院長蘇貞昌今批評，國民黨出發前說要解決台商困難、不見中國高官，現在高官也見了、困難也不見解決，還給了國際社會錯誤訊息，他呼籲國人團結對外、一起譴責中國暴力軍演，「不要給敵人長志氣、加威風」。
蘇貞昌今（26）日上午由彰化縣立委黃秀芳、陳秀寶等人陪同，出席車輛研究測試中心的TNCAP實驗室落成啟用，被媒體問及夏立言訪中與張志軍踫面、中國再度宣佈軍演、藍營要求針對農漁產品進口與對岸對話交流的看法。
蘇貞昌說，中國軍演當下，全世界民主國家同聲譴責破壞區域和平，國民黨卻派團到中國去，說要解決台商困難、說不見中國高官，「結果高官也見了、困難也未見解決，這時候竟然還倡議要和中國談！這些都非常不適宜，同時給國際錯誤的訊息。」
蘇貞昌呼籲國人一起支持台灣對於區域和平穩定的貢獻和努力，「團結對外，不要給敵人長志氣加威風、要一起譴責中國暴力軍演、擴張武力、破壞區域和平的行為。」
媒體再問及蘇貞昌定調不支持推動數位中介法，被質疑是緩兵之計，他表示：「台灣是自由民主的國家、開放的社會，政府的作法由社會大家一起監督，這個案子若沒有足夠的共識，就不會推動。」