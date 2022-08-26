訪月經平權展！陳時中打趣沒「經」驗　承諾打造文化松菸

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媒體追問，昨天凌晨去酒吧，今天又釋出跳街舞的影片，是否吸引年輕選票？陳時中說，就做自己能力範圍的事，爭取各方支持；談到即將開幕的台北城市博覽會，陳時中則說，「我相信我會去看，但目前沒有受邀」。
另外，談到蔣萬安提出育兒政策，陳時中說，這是好事，但就像黃珊珊講的，只透過錢沒辦法解決問題，還有供給面的問題。
最後，被問及國民黨幹話王的批評，陳時中表示，請國民黨不要一直用粗鄙的言詞做評論，至於內湖民調第一，陳時中則表示，民調高高低低，會持續用政策爭取大家支持。
隨後，陳時中進入開幕式致詞時首先打趣表示，「我沒有『經』驗，不懂的事情就要聽別人說」，未來進到市議會後，會有很多議員做後盾，自己與團隊會好好吸收。
陳時中說，以前跟友人在聊天的時候，會發現男性離開後，女性會談到私密話題很討厭等等，不過因為那時月經平權的理念還沒有那麼普及，月經是很隱晦的話題。
陳時中說，但其實相互了解很重要，政府除了教育以外，物資各方面可以提供更公平的環境，讓大家壓力越少越好。「以前在國健署我也有參與過一些，我們很認真，還是要讓大家一起來」。
另外，陳時中也提到，這周來松菸2次，這裡有有很多樣性，相信松菸會越來越好，讓台北市民、全國民眾都可以來，打造文化非常豐富的場域。