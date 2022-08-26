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撞到肚子！陳時中生澀跳街舞　諾市府成立專責單位助舞團

▲陳時中學習街舞，笑稱自己會撞到肚子。（圖／翻攝自民進黨YOUTUBE）
▲陳時中學習街舞，笑稱自己會撞到肚子。（圖／翻攝自民進黨YOUTUBE）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-26 11:28:45

台北市長參選人陳時中今（26）日釋出《來吧！阿中給你揪》全新系列影片，訴求台北市民「約阿中」體驗各種的年輕文化，展現不同於平常的活潑樣貌。系列影片第一集以街舞文化為主軸，由TBC（The Best Crew）舞團的黃柏青及台北市議員吳沛憶揪陳時中跳街舞，感受台北年輕人的熱情。陳時中搖身一變，成為街舞新手，用生澀的肢體向專業的老師們一一請教。

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▲陳時中與街舞圈座談，
▲陳時中與街舞圈座談，，期盼能發揮指揮官善於溝通的專長，替街舞圈的朋友協調事務。（圖／翻攝自民進黨YOUTUBE）
影片開頭，陳時中來到街舞教室，與許多知名的街舞老師見面，並分別向老師黃柏青、雪球以及Aya學習Locking、Popping以及Breaking三種舞風的基礎動作，獻出「街舞初體驗」。3位老師也以最平易近人的方式指導陳時中。即使陳時中在學習電流舞時，默默說出「這就很難」，但依然認真學習；學習Breaking時，老師指導說是「互相撞擊胸部」的感覺，陳時中反倒幽默回應「我會撞到肚子」。

除了學習街舞的基礎外，陳時中也與街舞老師們進行深度座談，參與座談的老師們，都是深耕街舞文化的代表，也是培養許多街舞後輩的重量級人物。他們告訴陳時中，目前在台北市面臨對街舞文化挹注資源不足、缺乏單一專責單位、台北市跳街舞的人不比打籃球的人少，有很多籃球場，卻沒有足夠的街舞練習場地等問題。Team SKIP的創辦人田拓也表示，陳時中在擔任衛福部長時解決了病毒的問題，大家都很期待，他能不能也來解決台北市政的問題。

陳時中回應，希望能夠讓街舞的文化精神，如同電流舞一般，一直在年輕世代中流竄；而街舞團體面臨沒有單一窗口對應的問題，陳時中提到，「我的習慣，就是我自己來管」，期盼能發揮指揮官善於溝通的專長，替街舞圈的朋友協調事務，順利上軌道後再以專責單位的方式處理，讓年輕人的活力能夠充分發揮。

陳時中承諾，「我當市長，這個事情就交給我」，受到在場街舞人的肯定，也活用一日所學，與「揪團」的朋友們一一合照。大家直呼「這太迷幻了吧！阿中從螢幕走出來」、「看見活生生的阿中部長出現在我們熟悉的舞蹈教室裡，很不真實，卻感受到他的親切」。

陳時中競選發言人林楚茵則表示，陳時中作為未來的台北市長，一定有很多機會被市民「揪出去」，陳時中也藉由到更多年輕朋友活動的空間，參與台北年輕人的活動，更直接面對年輕人的看法，更可以「相揪」為台北一起努力。

▲林楚茵表示，（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.26）
▲林楚茵表示，陳時中藉由到更多年輕朋友活動的空間，參與台北年輕人的活動，更直接面對年輕人的看法。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.26）

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