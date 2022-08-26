撞到肚子！陳時中生澀跳街舞　諾市府成立專責單位助舞團

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除了學習街舞的基礎外，陳時中也與街舞老師們進行深度座談，參與座談的老師們，都是深耕街舞文化的代表，也是培養許多街舞後輩的重量級人物。他們告訴陳時中，目前在台北市面臨對街舞文化挹注資源不足、缺乏單一專責單位、台北市跳街舞的人不比打籃球的人少，有很多籃球場，卻沒有足夠的街舞練習場地等問題。Team SKIP的創辦人田拓也表示，陳時中在擔任衛福部長時解決了病毒的問題，大家都很期待，他能不能也來解決台北市政的問題。
陳時中回應，希望能夠讓街舞的文化精神，如同電流舞一般，一直在年輕世代中流竄；而街舞團體面臨沒有單一窗口對應的問題，陳時中提到，「我的習慣，就是我自己來管」，期盼能發揮指揮官善於溝通的專長，替街舞圈的朋友協調事務，順利上軌道後再以專責單位的方式處理，讓年輕人的活力能夠充分發揮。
陳時中承諾，「我當市長，這個事情就交給我」，受到在場街舞人的肯定，也活用一日所學，與「揪團」的朋友們一一合照。大家直呼「這太迷幻了吧！阿中從螢幕走出來」、「看見活生生的阿中部長出現在我們熟悉的舞蹈教室裡，很不真實，卻感受到他的親切」。
陳時中競選發言人林楚茵則表示，陳時中作為未來的台北市長，一定有很多機會被市民「揪出去」，陳時中也藉由到更多年輕朋友活動的空間，參與台北年輕人的活動，更直接面對年輕人的看法，更可以「相揪」為台北一起努力。