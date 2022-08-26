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文總攜手高雄市府　9月底推出「埕市鹽遊會」

▲2022埕市鹽遊會將以高雄鹽埕第一公有市場為主角。（圖／翻攝自港都認識王臉書）
▲2022埕市鹽遊會將以高雄鹽埕第一公有市場為主角。（圖／翻攝自港都認識王臉書）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-26 11:31:25

文化總會近年打響「城南有意思」及「萬華大鬧熱」等生活節品牌，為舊城區注入新能量，今（26）日宣布，9月24、25日，將與高雄市政府攜手打造「埕市鹽遊會」，以鹽埕區剛整修完成的公有零售市場為核心，透過城市散步導覽、音樂祭演出、實境解謎破關活動及主題導覽等計畫，再現舊城區的風華。

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文總祕書長李厚慶表示，融合山海河港城於一體的鹽埕區，有著豐厚的歷史底蘊，更是高雄開發最早的經貿重鎮。這裡的古老建築、特殊歷史背景與地理環境，造就此區的獨特性；近年來亦透過藝術與文化的轉型，讓這裡的新設計和傳統文化之間有著完美平衡，是充滿人情味與故事的集散地。

文總表示，「埕市鹽遊會」生活節，主要結合高雄市經發局推動的鹽一市場軟硬體環境升級計畫，主視覺以市場為主題，藉由一扇扇鐵捲門象徵著「開啟」鹽埕活動的序幕，藍、橘、淺米等色彩貫穿其中，呼應鹽埕的港都海洋、和煦朝陽和寬闊的天空；海景、市場、老燈箱招牌等圖案則象徵港都風景，而鹽埕源起的「鹽結晶」與當地多處可見的貓咪，融合擬人型態的肢體動作，探索著鹽埕雋永多元的迷人樣貌。

「埕市鹽遊會」包含3大系列活動，包括「鹽埕好故事」散步導覽活動，提供4條不同主題路線，讓民眾看見不同時代與風格的鹽埕風景；「高音埔記號」音樂演出，則以鹽一市場為核心，打造3處別具特色的音樂舞台，邀請22組表演團體及歌手輪番登場；線上引導的「埕市記憶儲存點」實境解謎破關活動，則讓參加者領略鹽埕歷史文化。

另外，「埕市記憶儲存點」主題展覽，則由多位鹽埕區創作者策展，以在地6大產業為發想，凸顯鹽埕繽紛多樣的發展脈絡。

文總表示，「埕市鹽遊會」將藉由豐富多元的活動，串連起老城區日常食衣住行育樂等各個面向，讓民眾實際走訪並認識老城區的歷史與文化脈絡之際，還能感受鹽埕豐沛的生命力。相關訊息及演出卡司，將陸續在文總臉書公布。

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