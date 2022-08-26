COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

花5百吃烤鳳螺！男吐出「珍珠之王」　專家估：6位數天價

▲一對情侶到烤肉店點了一份「象牙鳳螺」，但卻咬到一顆「硬物」，沒想到竟是「珍珠之王」美樂珠。（圖／翻攝Thairath Online　Youtube）
▲一對情侶到烤肉店點了一份「象牙鳳螺」，但卻咬到一顆「硬物」，沒想到竟是「珍珠之王」美樂珠。（圖／翻攝Thairath Online　Youtube）

編輯中心/綜合報導

2022-08-26 11:45:16

在路邊餐廳吃飯，竟然也能意外發大財？日前在泰國，就有一對情侶到烤肉店點了一份「象牙鳳螺」，但卻咬到一顆「硬物」，沒想到竟是「珍珠之王」美樂珠，估值高達100萬泰銖（約新台幣84.2萬）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據泰媒《Thairath Online》報導，一對住在泰國帕堯府（Changwat Phayao）的情侶，日前到一間泰式烤肉店吃飯慶生，該店收費為每人299泰銖（約252元新台幣）。

▲一對情侶到烤肉店點了一份「象牙鳳螺」，沒想到竟咬到一顆「硬物」，沒想到竟是「珍珠之王」美樂珠。（圖／翻攝Thairath Online　Youtube）
▲烤肉店的「象牙鳳螺」，竟藏有「珍珠之王」美樂珠。（圖／翻攝Thairath Online　Youtube）
兩人吃到一半時，決定點一盤「象牙鳳螺」來品嘗，沒想到男方在吸食螺肉時，突然發現嘴裡咬到一顆硬物，本以為是螺內的沙土沒清洗乾淨，吐出後才發現是一顆粉白色的圓形物體，兩人立刻察覺事有蹊蹺，決定帶回這顆「粉白圓珠」回家好好研究。

最終情侶兩決定將這顆珠子送檢，經清邁寶石檢測實驗室專家鑑定後，證實這顆小小的珠子就是擁有珍珠之王美名的「美樂珠」。

▲經清邁寶石檢測實驗室專家鑑定後，證實這顆小小的珠子就是擁有珍珠之王美名的「美樂珠」。（圖／翻攝Thairath Online　Youtube）
▲經清邁寶石檢測實驗室專家鑑定後，證實這顆小小的珠子就是擁有珍珠之王美名的「美樂珠」。（圖／翻攝Thairath Online　Youtube）
得知消息的這小情侶也相當開心，並接受當地媒體採訪。而根據過往的拍賣紀錄顯示，2003年曾有一顆20公克的美樂珠在香港拍賣會上競標，最終以270萬美元（約8156萬元新台幣）售出。目前專家也預估，這對小情侶持有的這顆美樂珠，價值搭約在100萬泰銖上下（約新台幣84.2萬）。（編輯：潘毅）


今晚鬼門關！「10大禁忌」曝光　命理師點名2物：要藏好

水餃「1顆仍賣2.5元」！佛心小吃店被曝光　在地人哀號了

37歲突失智！女營養師連名字都忘記　「真凶」竟藏匿床底

房客退租「冷氣、冰箱」憑空消失！房東見廚房慘狀更崩潰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀