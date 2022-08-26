沈慧虹全新CEO風看板亮相 微卷髮型、灰黃色調有巧思
民進黨新竹市長參選人沈慧虹第二波看板近日亮相，以象徵「輝煌」意涵的灰、黃色調為主，搭配全新競選slogan「新竹光榮我帶頭」。沈慧虹辦公室表示，相較首波主打其個人溫暖堅定特質的奶茶色系，這次改以卷髮、深藍西裝的城市CEO風格出擊，訴求有能力、專業、經驗，展現作為新竹市長參選人對延續幸福城市、光榮城市的穩健氣勢，讓市民看見，沈慧虹將是帶領新竹走向下一個高峰的最佳人選。
沈慧虹辦公室表示，沈慧虹過去擔任新竹市政府交通處長、副市長，有32年公務歷練，擅長領導溝通，所以此波看板以沉穩、氣質的灰藍色為底，沈並以微卷髮型、深藍色西裝新亮相，搭上招牌的自信笑容，希望讓市民看見沈慧虹幹練、知性、城市CEO的一面。
沈辦進一步說明，主視覺飄動的黃色線條與色塊有「風、光」的意涵，象徵了新竹的風，以及這8年以來的城市光榮，沈慧虹就是可以延續新竹風光的市長，呼應競選slogan「新竹光榮我帶頭」。
沈慧虹強調，選戰以來投入許多時間擘劃政見、說明願景，周周都有超過2場以上的政策記者會，一天當作三天拼，扎實勤跑基層，第二波看板即是宣示她身為一位市政領導者，具有前瞻的宏觀視野，更凸顯女性的特質，她就是可以帶領新竹走向國際、走向下一個高峰，並延續城市光榮與人民幸福的市長。
沈慧虹表示，目前她已舉辦超過40場地方宣講、15場政策說明，政策橫跨舊城、社福、教育、產業，從各面向照顧新竹市民，未來將持續端出政見牛肉，爭取市民支持，打造夢想城市。