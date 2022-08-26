文學星首部原創小說登場！《雙馬尾幼女》奇幻冒險神展開
囊括多元領域的台灣原創平台beanfun!文學星，自從去（2021）年進軍網路文學以來，已累積愛情、靈異、推理等人氣等大作，持續探索故事IP的創新價值。同時也催生出吐維、亞蘇、悍兔等知名作家，而近來文學星透過AI演算發現，奇幻和科幻相當受到讀者青睞，因此特別在暑假期間推出首波原創作品《雙馬尾幼女抱著大腿求我穿越這能不答應嗎？》，故事設定為讓人充滿想像空間的「異世界穿越冒險」，每週四於beanfun!文學星上午11點準時更新，讓讀者們追更之餘也能享受著短暫的異世界之旅。
文學星統計，站上用戶有一半以上都是遊戲玩家，因此加強文學星推出奇幻作品的動機與信心，而這次暑假強檔《雙馬尾幼女》，由台灣知名輕小說作家「值言」賦予全新異世界題材，除了有現實中無法體驗的華麗魔法以及各種武鬥招式、玄異冒險等，還有令人意想不到的主角人設，該作一度在夏季橘子嘉年華時受到許多讀者的喜愛，已累積2萬次閱讀數。
有鑑於近年來許多輕小說作品都是主角們穿越到異世界，憑藉著特殊能力展開各種冒險，但在《雙馬尾幼女》，作者值言讓一位剛經歷聯考挫敗、以為人生走到盡頭，卻又意外獲得10億元樂透的少年來到異世界，但因為太過突然，主角尚未享受到10億元的喜悅，馬上展開一場找到回家之路的奇異旅程。
出道10年以上的值言，過往大部分作品都是以實體出版為主，她曾創作許多IP改編的小說作品，像是《迷路小瑪在萬金》、《東津萌米 穗姬》等，也擔任3D動作射擊遊戲《小魔女諾貝塔》劇本協力及手機遊戲《神魔之塔》關卡腳本，是一位極具實力的台灣輕小說作家。而她指出，這次在beanfun!文學星推出連載作品是一個很新奇的體驗，因為以往出書比較難了解實際的銷量或是讀者們的反饋，但在文學星連載可以很即時的看到閱覽數與留言，獲得最即時的反應，這跟實體出版有很大的差異。
值言表示，在《雙馬尾幼女》中「幸福」是一個很重要的概念，學生時期對於「幸福」會有著「完美主義」的幻想，認為「幸福」非黑即白，沒有模糊的空間。但在出社會之後，歷經不同的人生經驗，對於幸福的定義也開始為之改變，畢竟生活有苦就有樂，但「完美的幸福」這個概念，如果上升到世界的格局會發生什麼驚人的事情，自己也相當好奇後續發展，因此也有了這部作品的誕生。暑期大作《雙馬尾幼女》每週四在beanfun!文學星更新，目前故事已經走到主角們完成第一個世界的任務，而接下來新的世界及新的女主角也會登場，究竟主角們將會展開什麼新的冒險旅程，讓粉絲們相當期待。