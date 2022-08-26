拜登：美軍空襲敘利亞　報復伊朗撐腰民兵火箭襲擊

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拜登表示，這次空襲和砲擊是美軍多月以來對這個區域火力最強大的攻擊行動，主要是回應此區美軍暨夥伴部隊的設施遭受一連串火箭襲擊，包括8月15日阿爾坦夫基地（al-Tanf Garrison）以及支援任務基地綠村（Mission Support Site Green Village）分別遭受攻擊。
拜登說，美軍這次報復性攻擊行動使用阿帕契（Apache）攻擊直升機、AC-130空中砲艇和M777榴彈砲等武器，目標鎖定襲擊者所有的一處後勤和儲藏軍火設施。
美國第一波攻擊於23日展開，但伊朗支持的武裝民兵隔天對美軍據點猛力回擊後，一支更強大的美國空中部隊飛進此區進行反擊。
負責監督美軍在中東任務的的美軍中央司令部（US Central Command）發布聲明指出，共4名民兵死亡，另摧毀7輛火箭發射車。
在24日敘利亞民兵組織攻擊中，有3名美國軍事人員受到輕傷。
美國指伊朗是敘利亞民兵對美國駐軍攻擊的背後力量，伊朗駁斥這種說法，聲稱僅在敘利亞部署伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）擔任親伊朗民兵部隊的「軍事顧問」。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1110826