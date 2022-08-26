網紅4歲兒「走路歪斜」！竟是罹罕病腦癌　淚：不加油了

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便當夫人指出，瀰漫性內生性腦橋腦膠質瘤（DIPG）為一種具有破壞性、侵襲性的兒童腦腫瘤，佔所有兒科腦腫瘤的約10-15％，DIPG是最常見的腫瘤亞型，也是兒童時期第二常見的惡性腦腫瘤，在目前缺乏有效療法的情況下，DIPG目前是整體兒科腦癌死亡的主要原因，發病前，常見的徵狀為眼球運動出現障礙；面部表情，語言能力受影響；咀嚼與吞嚥困難；四肢無力；步行與運動協調出現障；頭痛及嘔吐。而DIPG患者存活率偏低90％的兒童將在初診後2年內死於該病，5年後存活率不到1％。
為了治療晨翔，便當夫人在北榮陳信宏醫師的建議下，帶著兒子到美國爭取臨床新藥試驗，晨翔也是台灣第一例前往美國治療DIPG的孩子，但到了美國之後照MRI發現腫瘤又擴散了，由於病情惡化速度太快，美國加州大學舊金山分校（UCSF）希望進行全腦20次的放療再開始用藥，便當夫人擔心這樣一來一往只會消耗晨翔的時日，便決定放棄在美國治療，返回台灣繼續且戰且走。
而就在21日，便當夫人突然貼出黑白病床照，表示「該放手了。會好好的陪著你走完，跟菩薩做好交接，讓祂引領著你走向極樂世界。不加油了，放手也是一種愛你的方式」。
23日便當夫人接著貼出晨翔躺在自己懷裡的照片，寫下「沉睡吧！受困在大腦內的孩子。最終還是敵不過DIPG，就算想和它和平共存這次真的沒輒了。晨翔離開於2022/08/22，晚上9:29，你聽著我的心跳來到這世上，也讓你聽著我的心跳離開這世界，這個孩子跟我們在一起的4年8個月17天3小時又41分鐘的短暫時間裡，給我們的就像他的名字一樣，晨翔，像是在溫暖的陽光中飛翔的感覺一樣，一直是給我們一種開闊、溫暖且感心。他離開那殘破不堪的肉體，化成一抹晨光隨著媽媽回家了」。（編輯：賴禹妡）