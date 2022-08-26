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網紅4歲兒「走路歪斜」！竟是罹罕病腦癌　淚：不加油了

▲便當夫人今年5月透露兒子晨翔罹患了DIPG腦癌。（圖／翻攝自臉書「便當夫人 Madam Bento」）
▲便當夫人今年5月透露兒子晨翔罹患了DIPG腦癌。（圖／翻攝自臉書「便當夫人 Madam Bento」）

編輯中心/綜合報導

2022-08-26 12:27:46

網紅「便當夫人」經常在臉書分享替5個孩子準備的便當，有趣的生活日常吸引近7萬多名粉絲追蹤，不過她卻在今年5月透露兒子晨翔罹患了DIPG腦癌，隨後便帶著兒子積極治療，甚至遠赴美國爭取臨床新藥試驗，遺憾的是，晨翔最後卻仍不敵病魔，在22日晚間離世，噩耗令粉絲們痛心又難過。 

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便當夫人透露，晨翔在過完4歲生日後的第28天，去幼稚園上課時，睡前突然把飯後吃的水果全吐了出來，原以為是腸胃型感冒，但發現晨翔走路有歪頭、顛頗等現象，半邊臉也出現顏面神經麻痺，最後到台北榮總就醫後，在CT影片上發現晨的腦幹有個約6公分大小的陰影，透過ＭRI的影像分析結果確診為彌漫性內生性腦幹膠質瘤（DIPG）。 

▲（圖／翻攝自臉書「便當夫人 Madam Bento」）
▲便當夫人帶著晨翔遠赴美國爭取臨床新藥試驗。（圖／翻攝自臉書「便當夫人 Madam Bento」）
便當夫人指出，瀰漫性內生性腦橋腦膠質瘤（DIPG）為一種具有破壞性、侵襲性的兒童腦腫瘤，佔所有兒科腦腫瘤的約10-15％，DIPG是最常見的腫瘤亞型，也是兒童時期第二常見的惡性腦腫瘤，在目前缺乏有效療法的情況下，DIPG目前是整體兒科腦癌死亡的主要原因，發病前，常見的徵狀為眼球運動出現障礙；面部表情，語言能力受影響；咀嚼與吞嚥困難；四肢無力；步行與運動協調出現障；頭痛及嘔吐。而DIPG患者存活率偏低90％的兒童將在初診後2年內死於該病，5年後存活率不到1％。 

為了治療晨翔，便當夫人在北榮陳信宏醫師的建議下，帶著兒子到美國爭取臨床新藥試驗，晨翔也是台灣第一例前往美國治療DIPG的孩子，但到了美國之後照MRI發現腫瘤又擴散了，由於病情惡化速度太快，美國加州大學舊金山分校（UCSF）希望進行全腦20次的放療再開始用藥，便當夫人擔心這樣一來一往只會消耗晨翔的時日，便決定放棄在美國治療，返回台灣繼續且戰且走。 

而就在21日，便當夫人突然貼出黑白病床照，表示「該放手了。會好好的陪著你走完，跟菩薩做好交接，讓祂引領著你走向極樂世界。不加油了，放手也是一種愛你的方式」。 

23日便當夫人接著貼出晨翔躺在自己懷裡的照片，寫下「沉睡吧！受困在大腦內的孩子。最終還是敵不過DIPG，就算想和它和平共存這次真的沒輒了。晨翔離開於2022/08/22，晚上9:29，你聽著我的心跳來到這世上，也讓你聽著我的心跳離開這世界，這個孩子跟我們在一起的4年8個月17天3小時又41分鐘的短暫時間裡，給我們的就像他的名字一樣，晨翔，像是在溫暖的陽光中飛翔的感覺一樣，一直是給我們一種開闊、溫暖且感心。他離開那殘破不堪的肉體，化成一抹晨光隨著媽媽回家了」。（編輯：賴禹妡）   


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