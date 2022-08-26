23歲韓星「肉餅臉變超V」！畢業美照公開 網：也太漂亮
南韓23歲女星陳智熙近期因出演狗血劇《Penthouse上流戰爭》系列劇知名度大開，她25日宣布大學畢業，穿著學士服的畢業照，讓不少網友讚嘆：「真的是女大十八變」、「真的是越長越漂亮」。
陳智熙是童星出身的演員，4歲以《黃手帕》出道，直到2009年出演喜劇《穿透屋頂的High Kick》，劇中飾演叛逆的小孩「鄭海莉」走紅，她更因為在《High Kick》欺負徐信愛，引發廣播通信審議委員會關注，覺得「小朋友不該這樣說話」，陳智熙因此遭到抵制，讓她哭笑不得。
陳智熙演過多部電視劇，嘗試過不同角色，肉肉臉頰是招牌之一，她2020年開始參演《Penthouse上流戰爭》三系列，劇中飾演柳珍妮，她從霸凌同學的角色，到後期從良幫助朋友對付惡勢力，浮誇演技備受討論，人氣三級跳，未來不可限量。
陳智熙25日宣布從東國大學戲劇系畢業，她曬出多張穿著學士服、拿著畢業證書的美照，表示：「畢業典禮，稱讚努力生活的自己，在讀東國大學戲劇系的期間，真的學到很多，教授的教誨，跟朋友們珍藏的美好回憶，終於畢業了，感謝所有祝福我的人。」照片中，陳智熙的肉肉臉頰變尖，女大十八變讓粉絲稱讚不已。