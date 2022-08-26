接見美國參議員　蔡英文：深化經貿合作、共創區域繁榮

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蔡英文提到，近期以來，美國各界有許多人士都相繼來到台灣訪問。這些溫暖的行動及堅定的支持，都再度強化了台灣自我防衛的決心。布蕾波恩是在美國國會堅定支持台灣的重要力量，最近也提出法案，來強化美國對台灣提升自我防衛能力的支持。期待未來，能夠和美國以及其他理念相近的民主國家共同攜手合作，捍衛印太區域的穩定和平。
蔡英文提到，近來世界局勢有許多重大的變化，包括俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國持續進行長時間的軍演，都顯示出威權主義國家對世界秩序所帶來的干擾以及威脅。也正因為如此，民主國家更應該團結合作，共同捍衛民主自由價值的堅定防線。
蔡英文表示，除了區域安全的議題，共享民主價值的國際夥伴也應該深化經貿合作，共同打造更有韌性、更安全的供應鏈。她知道布蕾波恩長期重視半導體供應鏈安全的議題，也提倡透過「選擇美國」平台鼓勵更多半導體產業赴美投資。
蔡英文說，台灣在半導體產業有長期的發展累積，樂見半導體業者前往美國進行投資，也期待與美國共同強化半導體等高科技領域的合作，一起來因應後疫情時代的經濟挑戰。
蔡英文提到，上個禮拜台美雙方同步宣布啟動「臺美21世紀貿易倡議」的協商談判。相信透過這個平台，能夠繼續深化台美各領域的經貿合作關係。同時，台灣也希望，能夠進一步融入「印太經濟架構」(IPEF)等區域經濟合作架構，共同來建立高標準的經濟規範，一起創造區域的穩定以及繁榮。