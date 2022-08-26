名家論壇》黃創夏／中間選民投不下去的2022

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台灣政壇一向瘋選舉，政客、政黨和政府的心心念念就只有選舉，從頭票源的第二天就是開始「超前部署」下一次的選舉，而走過艱辛道路才能從威權走向民主的台灣人民，很長的一段時間也樂此不疲。
然而搞久了、總會搞到讓人疲憊和厭煩，特別是面對2022的越來越「沒斬節」（台語，指沒規矩）的選舉操作，在此預測，中間選民將會愈來愈疏離、新生選民會感到無趣，「投不下去」將會成為新的流行。
造成這樣的冷漠和疏離有三個主要陣營：國民黨的昏聵脆弱和民眾黨的投機空洞，這兩黨沒救了，不必多說，但執政黨也正走在刀口上！
每個國家都有許許多多的「秘密」，但是正常民主國家都有「最低限度的透明化」的基本要求：例如，軍購一定是機密，但納稅人起碼能夠知道購買了F-16V有幾架、總額次多少、或是海馬斯火箭有多少門，總額是多少美金。
這樣的軍購「基本數字」都可以揭露，納稅人也都知道其中還有許多細節，涉及國家安全和外交困境，甚至是「賣方市場」，也可以接受或許買貴了、或許有些部分是不得已。
但是，目前全球的疫苗早就已經不是「賣方市場」了，許多國家的疫苗單價也都是公開資訊，台灣納稅人貢獻了八千多億元的納稅血汗錢，能夠得到多少疫苗採購的資訊呢？
請不要用「平均價格」來呼攏選民，說穿了，多數在乎疫苗價格的中間選民，關切的重點並不是莫德納、BNT、AZ‧‧‧這些國際品牌，他們只想知道的是，「高端」的價格是不是也很「高端」？
請不要拿莫德納那些國際品牌來混淆，高端就是台灣本土製藥，能夠成功也是台灣之光，但自己國家扶植自己的疫苗，拿一些「保密契約」當理由，中間選民不是沒在商場上混過，怎能信服？
執政黨如此的權力傲慢還不只這一樁，看似落幕的「數位中介法」也是如此！
經歷過荒謬、可笑、肅殺和桎梏的禁歌、禁書年代的台灣人，特別是男性，同時也多數在威權和封閉的軍隊當中，至少服役兩年盡國民保家衛民的義務。
那時代軍中有個規條就是：「不打勤、不打懶、專打不長眼！」
這種「不長眼」之徒，往往被稱為「天兵」或「天官」，特別是那種「又笨又勤快」的人物，最讓人哭笑不得。
隨著社會歷練增長，漸漸地許多人都懂了有許多邪痞之徒，是「扮豬吃老虎」，看似「又笨又勤快」其實是「裝笨」，根本就是「又壞又勤快」：把麻煩丟給其他同袍，自己偷偷摸摸享受權力和利益。
已經引發反彈的NCC推動之「數位中介法」，雖然在閣揆蘇貞昌表態「暫緩」和「喊卡」後，看似風波平息，實質上卻觸動了曾經參與過台灣「寧靜革命」第三波民主大業的「覺醒世代」最敏感的神經線，更引起新生世代年輕人的反感，才因「論文事件」受到衝擊的蔡英文和民進黨選情，再度壟罩「中間選民反感」的陰霾。
NCC的「數位中介法」草案，最令人詬病就是「資訊限制令」，草案的第18條規定，如果主管機關認為平台上面的資訊為謠言或是不實資訊，而且違反法律規定者，可以向法院聲請資訊限制令，法院專責窗口必須在48小時之內做出裁定。在法院下裁定前，如果機關若認定為不實且違法訊息，可以要求業者對特定訊息加註警告標誌。
這是貌似忠厚、暗藏禍心！
台灣的法院業務繁重，真有「48小時」的專責窗口效能嗎？大法官釋憲文509號專門是詮釋保障言論自由和媒體自由真意的條文，核心精神就是很多事件「理未易明、事未易清」，憑什麼認為「48小時」法院專責窗口，就足以判斷「理已明、事已清」？
這個條文根本是障眼法，是為了給行政權長達30天，要求施加警語的控制言論，等同空白支票的行政擴權，以及施壓言論自由與新聞自由的裁量獨斷！
這樣給予行政權無限寬廣的「認定和界定」的擴權，正是任何有民主素養的公民難以原諒的錯誤，正如同蔡英文總統在2013年反對「電信法第9條修正草案」中的核心理念：「一旦行政權力可以經由這些不明確的法律獨斷至此，終究斷絕了這個社會活躍的動力」！
另外，蘇貞昌院長和行政院本部的舉措，也給許多中間選民產生了「疑似甩鍋」的惡感，雖然推諉說是NCC思考不周，但事實卻是已經有草案出爐而且舉辦了公聽會，任何了解政府運作以及蘇貞昌領導風格模式的人都知道：絕對不可能沒有經過行政院任何的把關或討論！
最後奉勸蘇內閣與NCC，懸崖勒馬還不夠，誠懇道歉是最起碼的負責，因為如果放任這樣的行政擴權心態，台灣將有何臉面告訴全世界，台灣真的已經徹底掃除行政獨斷之威權幽靈，已經是個百分百的民主典範！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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