影／柬埔寨賭場大揭秘！外派東南亞網紅還原真實畫面

在越南工作多年的網紅強尼，因應柬埔寨事件，特別來到越南和柬埔寨邊界Thomo，並且委託接應人員，偷偷拍攝柬埔寨賭場的狀況。影片播出後，許多網友紛紛在強尼的影片底下留言，表示：「這個影片很珍貴，尤其是此時此刻全台灣都在熱議關於大量被騙去柬埔寨從事跟原來預期不同的工作，許多下場都很慘狀況堪憂！」、「看完這影片，真的覺得強尼真的很厲害！」和「我有去過邊境換簽證一次，代辦有表示沒護照也能過去，只是有危險性。贏了錢就不一定回得來。」
影片拍攝從越南邊界走陸路前往柬埔寨的畫面，沿途都是搭建的小屋子和碎石路。進到賭場內部，側拍畫面會發現賭場裡面有餐廳，燈光明亮，食物和飲料是無限供應。有一區是卡牌和貨幣準備區，還有包包寄存區。而賭場外面的狀況，則是有很多個賭場、借貸商行和小商店，沒有柏油路，都是泥地。影片中有許多柬埔寨路上的風景和狀況，讓觀眾能夠觀看真實的柬埔寨，以免被騙。
另外，我國外交部呼籲，如果國人有意前往東南亞地區工作，請務必先查明擬任職公司在當地是否經過合法登記，其產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容與屬性，注意契約內容，且務必循合理合法、正常管道申請入境，切勿輕信不實網路招募廣告，以免觸法，甚至危及人身安全。
畢業於國立台北大學地政系的強尼擁有外派越南超過6年的工作經驗，以「越南強尼」為名稱的Youtube頻道主要做越南各地旅遊、經濟、不動產、股票投資和外派工作等等的內容分享。透過強尼此次的日常分享，或許能讓想外派東南亞的觀眾能有更多的參考資訊。
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