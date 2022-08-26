拜登展開造勢之旅　批川普盟友走向半法西斯主義

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這場在華府近郊馬里蘭州李察．蒙哥馬利高中（Richard Montgomery High School）舉行的民主黨全國委員會（Democratic National Committee）活動吸引數以千計民眾參加，造成現場爆滿。拜登在活動上表示：「現在你們需要投票才能再次拯救民主，這一點也不誇張。」
他說：「美國必須做出抉擇，各位必須做出抉擇，看我們國家是要前進還是後退。」
他說，「川普和極端『讓美國再次偉大』（MAGA）的共和黨人做出了他們自己的抉擇，充滿憤怒、暴力、仇恨與分歧地走回頭路」，民主黨人則選擇促成一個團結、充滿希望的國家。「讓美國再次偉大」是川普常掛在嘴邊的口號。
拜登在稍早的募款活動上也說：「我們現在看見的不是極端『讓美國再次偉大』政治理念的開端，就是它的喪鐘。不只是川普…這幾乎是半法西斯主義了。」
據法新社報導，拜登還說：「這不再是各位父親那個年代的共和黨，現在截然不同。」
拜登也為個人政績辯護，提及他在川普執政的動盪4年後，推動北大西洋公約組織（NATO）團結對抗俄羅斯入侵烏克蘭，以及發揮領導力修復聯盟關係。
拜登說：「我低估了過去4年美國聲譽在世界上受損的嚴重程度。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110826