Uber Eats拳擊篇曝光！小S直拳揍瘦子 這一幕女性全尖叫
外送平台Uber Eats 在8月初公布全新品牌行銷代言人，正是藝人小S徐熙娣及瘦子E.SO，兩人首次合體同框拍攝「刺青篇」廣告，小S狠狠刺爆珍奶嚇跑瘦子的畫面讓網友笑到噴飯，影片上線至今已累積3400萬次觀看。Uber Eats今（26）日公開第二支「拳擊篇」，其中瘦子拿礦泉水從頭淋下霸氣降溫的畫面，簡直讓女性忍不住想尖叫，再次呼應「行走費洛蒙」的實力稱號。
Uber Eats今日公開「吃的用的，就這樣點！」第2支影片，以拳擊運動為主軸，由平日就喜歡打拳擊的瘦子擔任魔鬼教練，親自督促小S練身材，在片中首次挑戰拳擊的小S以直拳進攻瘦子，兩人激戰一波後汗如雨下，經典台詞此時再度出現，瘦子喘著問「現在要不要？」小S立刻大喊「要，現在就要！」這次小S從紙袋中拿出芒果冰想消暑，沒想到瘦子竟直接用礦泉水從頭上倒下去，霸氣淋濕身體降溫說「這樣更涼！」雖然不像刺青篇搞笑取勝，但拳擊篇靠瘦子散發的費洛蒙撐場，也是讓女性忍不住想尖叫。
小S及瘦子兩人合作拍片成功引起話題，進而帶動生鮮日用品外送流行。Uber Eats也宣布即日起至9月30日期間，在平台上推出期間限定的選物快閃店，向小S及瘦子兩人致敬，除了有刺青篇廣告中的「同款彩色筆」，還有拳擊篇魔鬼教練瘦子身披的「同款毛巾」。