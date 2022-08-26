CL不來台灣！S2O主辦推給政府　要觀眾自己打給文化部

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預定於本週末（27、28日）辦理的「S2O Taiwan潑水音樂祭」活動，文化部於前（24日）晚間近8點才收到主辦單位以電子郵件提出專案申請及防疫計畫。因此活動涉及外國藝人及工作人員高達68人，但審查作業時間僅剩2日，且防疫計畫資料有許多缺漏。因此，經文化部初步審查，決定予以駁回，有關決定已由文化部通知主辦單位，亦透過外交管道通知受邀單位。
文化部說明，依據臺灣現行入境檢疫防疫措施須採「3天居家檢疫+4天自主防疫」，針對此活動，指揮中心於8月18日記者會上亦公開表示，若有特殊情形，則應由主辦單位提出專案申請，並提出防疫計畫，專簽到指揮中心。
文化部於8月18、19、23及24日多次提醒，並提供相關防疫計畫範例予主辦單位，但目前所送資料尚有許多缺漏，包含未事前會同地方政府勘查活動場域與動線；未通知機場公司及邊境管制相關單位人員通關、採檢與入境動線等規劃；防疫計畫也未提出防護措施、藝人與工作人員下榻飯店及演出場地消毒方式、工作人員及接觸人員名單、追蹤管理機制等詳細資料，所提計畫皆未符合現行泡泡專案原則。
文化部強調，基於支持產業立場，皆會積極協助主辦單位提出專案申請，請相關主辦單位務必遵守臺灣現行防疫措施，共同維護國人健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。