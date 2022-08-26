蘋果光加持！台股收盤漲78點 開國門有譜、解封概念股旺
台北股市今（26）日開高，盤中最高為12點左右漲130多點，來到15337點，但尾盤稍稍回落，終場僅漲78點，收在15278點，漲幅0.5%，成交金額新台幣2103億元。權值股台積電終場漲4元，收在512元。而今日盤面焦點除了車用、光學鏡頭、生技醫療股外，解封概念股一飛沖天，包括易飛網、鳳凰、五福、山富與華航都飆漲停。另外，蘋果iphone 14發表在即，蘋概股也表現亮眼。
受到美股走揚激勵，台北股市今日開盤漲21.46點，加權股價指數以15221.5點開出，盤中最高漲130多點，來到15337點，但尾盤回落，終場僅漲78點，收在15278點，漲幅0.5%，成交金額新台幣2103億元。權值股台積電盤中最高來到515元，終場漲4元，收在512元，漲幅0.7%。
同樣為晶圓代工，聯電開高走低，最高點為42.15元，終場來到盤下，跌0.1元，收在最低點41.3元。不過，世界先進維持漲勢，終場漲2%以上，收在76.6元。力積電表現也不俗，漲1.7%。其他重要電子股如聯發科、華碩、旺宏、日月光漲逾1%，大立光、國巨漲2%上下。
而今日盤面焦點在IC設計族群，威盛飆漲停，信驊也幾近漲停，祥碩、笙科、晶心科漲1到3%。生技醫療股也很亮眼，合一幾近漲停，北極星藥業與中天漲逾7%，生華科與台康生技漲4%多。另外，蘋果iphone 14發表在即，蘋概股同樣紅通通，連展投控飆漲停，正達漲逾8%，玉晶光、科嘉、康控漲4到5%。
至於開放國門有譜，解封概念股先行表態慶祝，易飛網、鳳凰、五福、山富皆飆漲停，華航同樣漲停，長榮航則收漲7%以上。另外，光學鏡頭族群如先進光、聯一光、新鉅科、揚明光漲幅2到6%之間。而電動車或車用零組件，和大收在漲停。精星、高力、麗清、裕隆則漲2到6%。