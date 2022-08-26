獨／柯震東「一天吞3顆藥」！精神渙散送急診 工作喊卡
北影影帝柯震東入行11年拿下第二座演技獎項，讓一度想轉幕後的他重燃信心，沒想到，近來密集宣傳新片《初戀慢半拍》，過度勞累又沒有充分休息，24日嚴重過敏，敬業的他一天吞下3顆藥，試圖壓下症狀，沒想到，因此出現精神渙散等症狀，柯震東立刻暫停工作赴急診，昨天下午才發文報平安。
柯震東近期工作量大，透露長時間疲勞導致免疫力下降，電影首映會當天整個人大過敏，但因為找不到過敏源，只能任流鼻水不停流、不斷打噴嚏，為了盡快改善症狀，好應付一整天的宣傳行程，竟自作聰明，一天吃下3顆過敏藥，結果就是注意力無法集中、精神渙散，最後連工作都沒辦法執行，只好緊急就醫治療。
目前身體已經好轉的柯震東，懊惱地說：「跟全體初戀慢半拍的工作伙伴們說聲抱歉...在這奉勸大家有再重要的工作！過敏藥還是要按照建議量一天一顆呦！不然就會跟我一樣...」貼文一出，粉絲紛紛留言慰問：「凱凱要多休息」、「身體要顧哇～辛苦了」、「早日康復！期待電影」、「不要再熬夜了」、「好好休息～不要逞強」！
《NOWnews今日新聞》今傳訊息，關心柯震東身體狀況及工作情形，經紀人代為回覆：「震東身體狀況已好轉，謝謝關心！目前已同時在前製新的劇組準備，希望大家多進戲院支持《初戀慢半拍》！其他資訊就不方便透露囉，謝謝！」（編輯：楊穎軒）