「原子少年」水星新團名出爐！離夢想更近 隱藏含義曝光
最近人氣高漲、網路上討論度爆表的超夯男團原子少年「ATB水星」，被視為最有巨星接班潜力，團員平均年齡僅17歲，今（26）日宣告將以全新團名「AcQUA源少年」出道！成員們包含黃莑茗、須弘道、李秉諭（貢丸）、林毓家、盧佾暘共五位成員。他們公布新團名的當下，也隨即預告將在10月推出全新音樂作品，馬不停蹄地全力衝刺籌備，少年們朝著心中的夢想更接近一步，期盼讓大眾看到蛻變成長的「源少年」。
5位成員們近期不斷地與公司開會 ，討論末來的團體相關規畫以及籌備音樂作品，其中團名的部分，經過精心琢磨討論 ，最後決定取名為「AcQUA源少年」，成員們相當喜歡這個團名背後的涵義。「AcQUA」是源自於義大利文中的水，延續並保留水星的形象，也象徵著成員們懷抱著對於舞台的初衷與熱情，繼續向前邁進。另外AC也有交流電的意思，AcQUA代表著水與電結合，團員們隨時都充滿能量，用音樂感動大家；而中文名「源少年」水的元素再加上原子少年的原，組成了源這個字，象徵全新版本的少年們。
成員中英文程度最好的須弘道，擔任起英文小老師，趁空檔教導團員們唸出正確「AcQUA」英文發音，他表示：「英文讀音很簡單好記，一聽就記下來了。我也希望我們就像是團名中寓意的水一樣，能夠適應在各種容器中，代表著可塑性很高，能夠不斷嘗試與挑戰各種音樂風格，也能完美詮釋消化，在舞台上展現給大家看。」成員們也立下目標期許，能讓大家喜歡自己的音樂，成為彼此生活中不可或缺的重要陪伴。此外，他們近日也密集排練8月27日麗寶樂園舉辦的「麗寶夏日演唱會」演出，以及預計10月左右推出全新音樂作品，期盼到時大家多多支持。