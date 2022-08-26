CL來台喊卡！主辦控申請被「踢皮球」 文化部提證據反擊
為參加「S2O Taiwan潑水音樂祭」，韓星CL等國外藝人原定於8/27、28日來台，但今天（26日）主辦單位發文表示，工作免隔離專案被政府單位踢皮球，對此，文化部指出，主辦單位防疫計畫存在諸多漏洞，因此予以駁回；稍早指揮官王必勝也說到，計劃本身有很多問題，已經沒有時間再做更動，故沒有送到指揮中心。
據了解，主辦單位日前邀請韓星CL、LIL PUMP、Mesto、VINAI、Le Suuk、KSHMR、R3HAB等海外藝人，於8/27、28日來台參加「S2O Taiwan潑水音樂祭」，但目前入境旅客仍需進行「3+4」隔離規範，如果藝人需壓線抵台，則要由主辦方提出防疫計畫，並專簽至指揮中心。
稍早王必勝指出，指揮中心有跟文化部了解，因文化部24日晚上才收到防疫計畫，但計畫本身問題很多，亦沒有時間再做更動，所以沒有送到指揮中心，據他所知「藝人應不會來台」。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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