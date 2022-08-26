中市消防老爺車六都最高　議員批漠視公安

台中市消防老爺車六都比例最高，市府持續漠視公共安全！民進黨議員賴佳微今日在議事堂質疑，台中市消防局的老爺車，根據今年初的統計比例是六都最高，高達全局消防車的百分之 42.9% ，等於每 10 台就有 4 台以上是消防老爺車。

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賴佳微指出，根據消防署的統計，截至 110 年底，直轄市消防機關超過 15 年的消防車比例，就台中跟台北兩個縣市最誇張，台中市高達 42.9% 、台北市高達 37.7 ％，依序才是台南市 21.7% 、新北市 17.3% 、高雄市 16.3 ％以及最低的桃園市 11.4% 。賴佳微議員質疑，連編列預算就可以去購買設備都做不好，台中市府真的是有很大的問題。

賴佳微表示，消防車的汰換非常重要，當車輛過於老舊、妥善率不佳、保養又不夠確實的時候，很可能輕則拋錨，重則發生傷亡事故，甚至延誤到救災，這不是我們能夠輕易忽視的問題。更有資深消防員指出，老舊的消防車遇到爬坡容易無力，遇到緊急煞車狀況的時候容易煞不住，開著設備老舊的消防車出任務，真的都是搏命在救命。

賴佳微認為，桃園這幾年投入在消防設備的更新一直都是六都名列前茅，消防機關逾 15 年的消防車才 11.4% 。高雄去年底已經只有 16.3% ，到今年底為止他們立下的目標是要降低到 9.13 ％。他們的市府都能了解到消防設備的提升，牽涉到救災的效率。好的消防車妥善率，更能保護市民的生命財產，也更保護前往救災的消防弟兄。如果盧秀燕不肯好好做，那就換行動派的市長來做，不要再讓台中市的一堆市政數據持續敬陪末座。

消防局表示，老舊消防車輛汰換，需逐年平均編列經費，今 (111) 年編列 1 億 4650 萬元，規劃充實汰換各式消防車輛 16 輛 (50M 雲梯消防車 1 輛、化學消防車 4 輛、水箱消防車 11 輛 ) ，預期逾 15 年車輛比例可降至 39.1% 。