中市消防老爺車六都最高　議員批漠視公安

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賴佳微指出，根據消防署的統計，截至110年底，直轄市消防機關超過15年的消防車比例，就台中跟台北兩個縣市最誇張，台中市高達42.9%、台北市高達37.7％，依序才是台南市21.7%、新北市17.3%、高雄市16.3％以及最低的桃園市11.4%。賴佳微議員質疑，連編列預算就可以去購買設備都做不好，台中市府真的是有很大的問題。
賴佳微表示，消防車的汰換非常重要，當車輛過於老舊、妥善率不佳、保養又不夠確實的時候，很可能輕則拋錨，重則發生傷亡事故，甚至延誤到救災，這不是我們能夠輕易忽視的問題。更有資深消防員指出，老舊的消防車遇到爬坡容易無力，遇到緊急煞車狀況的時候容易煞不住，開著設備老舊的消防車出任務，真的都是搏命在救命。
賴佳微認為，桃園這幾年投入在消防設備的更新一直都是六都名列前茅，消防機關逾15年的消防車才11.4%。高雄去年底已經只有16.3%，到今年底為止他們立下的目標是要降低到9.13％。他們的市府都能了解到消防設備的提升，牽涉到救災的效率。好的消防車妥善率，更能保護市民的生命財產，也更保護前往救災的消防弟兄。如果盧秀燕不肯好好做，那就換行動派的市長來做，不要再讓台中市的一堆市政數據持續敬陪末座。
消防局表示，老舊消防車輛汰換，需逐年平均編列經費，今(111)年編列1億4650萬元，規劃充實汰換各式消防車輛16輛(50M雲梯消防車1輛、化學消防車4輛、水箱消防車11輛)，預期逾15年車輛比例可降至39.1%。
另於112年預算編列更高達1億9,520萬，預計充實汰換各式消防救災車輛計24輛，為歷年之最，預期逾15年車輛比例可降至34.8%，正極力挹注經費逐年辦理改善中。