跳脫傳統教學框架！讓孩子看清楚與世界溝通的邏輯

邏輯思考工作坊的一大特色便是藉由不停地提問、對話、再提問、再對話，將一開始的觀點反轉再反轉，產生新的思維模式。因為這樣，純真的孩子們想法天馬行空、腦袋靈活自由，更容易在這樣的訓練中產生並接受新的思路。三天的活動中，孩子們不時發出「欸？對耶！」的讚嘆，並且會互相指出對方思考的盲區，反駁與被反駁的一方都高速運轉腦袋，最後得出共識。為期三天的邏輯思考工作坊在8/21圓滿結束，一天八小時的高強度思考訓練，讓孩子們從一開始的錯愕、喊著「可不可以不要再問了！」，到最後積極主動舉手發言「我認為」、「我覺得」，甚至在第三天下午直接跟家長們說「還要再上老師的課，我有存錢不怕!」，這樣的轉變著實令人驚豔。
最令人驚喜的是第三天下午開放家長觀課，事前老師也向家長徵集了問題寫在黑板上。由同學們來一起觀察問題，家長們問的問題中，出現最多次的詞彙就是「如何」。但一味地探討如何(HOW)，其實是治標不治本的，同一個問題的「如何」可能會因為不同場景、對象而有所差異。應該更著重於挖掘背後的原因(WHY)和情況(WHAT)，才能知道問題的核心在哪裡。
執行秘書林世其觀察到，在課程中透過「問與答」充分討論各種觀點，將主控權交回給小孩，以烏俄戰爭國際事件進行探討，學員本身是具備對事件有非常理性的評判能力，孩子知道的與理解的可能超乎你我的想像，邏輯思考訓練正是帶給孩子們另外一條非社會常規的思路。法國哲學踐行專家褚世瑩強調，世界的真相非常複雜，每一個現象都有不同的背景和解讀，因此更顯露出自我思考尋找證據非常重要。