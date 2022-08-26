小S用本名叫外送被認出！地址洩密眾嚇壞 結局超展開
小S今（26）日出席Uber Eats活動，分享和「行走的荷爾蒙」男神瘦子合拍廣告的秘辛。其中小S聊到自己使用Uber Eats叫餐的插曲，表示自己某次使用外送平台點餐時，竟被外送員私訊直問：「請問你是S姐嗎？」讓她一頭霧水，沒想到原來是自己使用本名點餐，連地址都洩密，讓眾人聽了狂捏一把冷汗，好在該外送員人相當不錯，與小S拍拍照隨即離去。
小S今下午出席Uber Eats廣告發布會，分享平時私下使用外送平台的經驗，同時也透露自己三位女兒相當熱衷點Uber Eats，還有一次被外送員連續按了三次門鈴，打開門一看都是同一家外送員，讓小S暴怒質問：「是誰！」原來是三位寶貝女兒莫名有默契的接連叫外送，讓她哭笑不得。
小S也提到自己本身熱愛點外送，沒想到引起意外插曲。某次點餐下單後竟收到外送員私訊詢問身分，讓她被問到當場傻住，對此外送員連忙解釋是因為看到訂購人是小S本名，填寫地址也洩密才禮貌詢問。言及於此引來現場記者一陣冷汗驚呼，小S則淡定表示自己團隊的人當時也是這種反應，急忙要她改掉，結果小S繼續延用的原因竟是不知道怎麼改，繁複手續讓她直呼頭痛：「算了！」她也緩頰外送員人很NICE，拍拍照就離開，所以覺得沒關係。