上任滿兩年　高市府原民會有感施政　受族人肯定

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市長陳其邁對於族語傳承的重視，為鼓勵更多族人學習族語，111年起首頒原住民族語言能力認證考試獎勵金，通過族語認證者最高可獲得1萬5千元，共吸引352人申請，核發94萬9千元。
那瑪夏區卡那卡那富族男子集會所(cakʉrʉ)遷移新建，及在地族人關心已久的那次蘭吊橋拓寬工程，共花費1千120萬元經費，於6月及8月份陸續完工。布農族祭儀場、達卡努瓦及瑪雅部落文化聚會所預計花費超過9千萬工程經費接續新建。
同時，陳其邁重視部落青年聲音，對於茂林區三個部落欲設置青年集會所給予支持，目前已完成第一階段場域會勘，俟部落取得共識後，續由市府協助經費申請。而茂林聚會所正在規劃設計中。為維護道路通行安全，高132線針對道路路面、排水設施、護欄等改善工程，共1億9,400萬元工程經費，預計今年底陸續完工。
在桃源區，族人盼了12年的龍橋、建國橋陸續在去年2月及今年4月陸續完工，提供居民一條颱風豪雨能安全回家的道路，並藉由交通網絡恢復暢通，提升地方農特產業的發展，使在地青年願意返鄉深耕在地，為桃源、勤合等社區注入新生活力。
在社會福利服務方面，連結都會區至原鄉就業服務團隊、原家中心、文化健康站、山林維護隊等據點，針對近期防疫及防詐騙的社會議題上，主動走進部落加強宣導。同時，高雄市文化健康站在今年也獲原住民族委員會核定增設2站，分別位於北高雄三民區及南高雄前鎮區，總站數從原有27站新增至29站，服務長者人數達1084位。
根據原住民族委員會111年3月份數據統計，高雄市原住民族人口失業率4.68%，創下近4年新低，顯現市府在就業政策推動上的積極與努力。
持續推動原鄉產業，耗資1億641萬元興建的茂林溫泉產業示範區，除了基本的室內湯池及湯屋，還有戶外的冷熱泡湯池及親子使用的泡腳池。經過與部落族人在部落會議決議對外招商，今年8月完成上網公告招商，預計10月份辦理竣工並對外開放試體驗，期望在今年12月正式營運。
至於，位於駁二藝術特區的原駁館，除了輔導原民業者產品轉型，也提供平台讓高雄在地原民商家可以銷售商品，今年也成功爭取到500萬元經費，協助輔導業者開發聯名商品及數位媒體建置、辦理展售行銷活動及外展行銷通路等。