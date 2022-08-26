葛斯齊爆許雅鈞夜店摟妹！小S冷回「多吃少說」霸氣護尪
女星小S老公許雅鈞先前被「最強狗仔」葛斯齊直播爆料在夜店摟妹，更透露他一晚被3美女包夾，訊息量超大。今（26）日小S出席Uber Eats活動，除了大聊與瘦子合作拍攝的秘辛，同時苦笑隔空回應葛斯齊：「多吃點少說點。」並強調「老公只是路人。」避不回應個人婚姻私事。
葛斯齊近來頗關注大小S一家，繼狂踢爆大S前夫汪小菲與新歡張穎穎鐵證外，日前更在直播中曬出小S老公許雅鈞夜店摟妹照片，直指許雅鈞與身旁辣妹舉止親密。對此小S今下午出席記者會，被問到有什麼想跟葛斯齊說的嗎？她僅苦笑了一下，建議對方可多點Uber Eats：「多吃點少說點。」以一貫的幽默回應外界揣測。此外，小S頻頻強調老公許雅鈞「只是個路人」，他的事並不關圈內，希望外界不要再逼問許雅鈞。
小S今也大方與記者們透露平時點餐習慣，表示因為自己平常不太血拚，唯一會花的就是吃，所以還好有接到代言，「不過沒有因此免費，而且服務費也照收。」與三位女兒在家也喜歡各自點餐，最高紀錄一次被外送員按響四次門鈴，讓她哭笑不得。不太會使用3C產品的她，也曾因訂購人填寫本名被外送員認出，自虧生活都「被Uber Eats包圍」，獲現場記者猛誇是最稱職代言人。