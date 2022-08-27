今日來講股／台股短線仍反彈偏多格局　挑戰壓力15500點

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至於從訊息面來看，陳威伯表示全球央行年會前許多訊息都是鷹派居多，也就是大家關注於後續在9月底升息的幅度，一定會升息，只是到底升2碼還是3碼？且升息後，後面還會不會再升息？這些都是投資人的疑慮，再加上這波台股已經漲高，所以短線上一定會造成賣壓，這也使得整個成交量萎縮。
他指出還有另一個原因是新台幣匯率的貶值，貶破30.2元，很明顯是外資持續在做賣超，主要原因是台美利差的因素，美國美國在升息，但台灣升息腳步沒有完全跟上造成台美利差，資金外流是顯而易見的，雖然近期外資有買進，但也沒有很大量買回來。
陳威伯表示，投資人可以留意前面有兩個低點，一個是13900點附近，另一個則是14500點左右，如果看14500點，那拉回大概還有400、500點的空間，如果更悲觀一點就有可能回測到13900點，但他強調目前美國都在反彈，雖然放出鷹派言論、升息可能持續，但美股依舊上漲，這也代表台股短線也跟隨美股還是反彈偏多架構，然而最大壓力點是在15500點，如果沒辦法帶量站上這個位置點，那麼台股可能會遭遇一些風險。
陳威伯強調，投資人這段期間操作應該要注意一下風險，當然短線還是可以偏多操作，但盡量尋找具有題材性的，然後大概到了15400點、15500點就要小心風險性的存在。他認為美股與台股短期屬於反彈架構，但時序進入到9月份，美國升息的疑慮一定會浮現，升息的幅度也一定會影響市場表現，投資人必須特別留意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。