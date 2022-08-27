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今日來講股／台股短線仍反彈偏多格局　挑戰壓力15500點

▲分析師認為短期美股與台股仍是反彈偏多格局，但時序進入9月底就得關注美國升息的各項訊息。（圖／NOWnews資料照片）
▲分析師認為短期美股與台股仍是反彈偏多格局，但時序進入9月底就得關注美國升息的各項訊息。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-08-27 20:30:00

市場靜待全球央行年會的召開與美國聯準會官員的談話，台北股市昨（26）日開高後氣勢減弱，終場僅漲78點，收在15278點，漲幅0.5%，成交金額新台幣2103億元。分析師指出這是因為台股這波漲多，難免有些短線的獲利賣壓，再加上年會的召開使市場呈現觀望態度，再來新台幣的貶值也讓外資持續賣超。分析師認為短期美股與台股仍是反彈偏多格局，但時序進入9月底就得關注美國升息的各項訊息。

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啟發投顧分析師陳威伯指出，最近一週台股高低震盪，主要跟美股連動有關，上半週美國股市拉回，也造成台股的跟跌。另外，台股這一波從13900點一路漲上來，已經漲了1400點、1500點，台股短線漲幅已經過高，這時候就要留意一定會有短線的獲利賣壓，這個都是技術面漲多拉回的型態。

至於從訊息面來看，陳威伯表示全球央行年會前許多訊息都是鷹派居多，也就是大家關注於後續在9月底升息的幅度，一定會升息，只是到底升2碼還是3碼？且升息後，後面還會不會再升息？這些都是投資人的疑慮，再加上這波台股已經漲高，所以短線上一定會造成賣壓，這也使得整個成交量萎縮。

他指出還有另一個原因是新台幣匯率的貶值，貶破30.2元，很明顯是外資持續在做賣超，主要原因是台美利差的因素，美國美國在升息，但台灣升息腳步沒有完全跟上造成台美利差，資金外流是顯而易見的，雖然近期外資有買進，但也沒有很大量買回來。

陳威伯表示，投資人可以留意前面有兩個低點，一個是13900點附近，另一個則是14500點左右，如果看14500點，那拉回大概還有400、500點的空間，如果更悲觀一點就有可能回測到13900點，但他強調目前美國都在反彈，雖然放出鷹派言論、升息可能持續，但美股依舊上漲，這也代表台股短線也跟隨美股還是反彈偏多架構，然而最大壓力點是在15500點，如果沒辦法帶量站上這個位置點，那麼台股可能會遭遇一些風險。

陳威伯強調，投資人這段期間操作應該要注意一下風險，當然短線還是可以偏多操作，但盡量尋找具有題材性的，然後大概到了15400點、15500點就要小心風險性的存在。他認為美股與台股短期屬於反彈架構，但時序進入到9月份，美國升息的疑慮一定會浮現，升息的幅度也一定會影響市場表現，投資人必須特別留意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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