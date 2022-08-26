中市府購「純鍺偵檢器」　議員批作秀

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黃守達質疑，檢驗量能提高到2400件，開放福島五縣食品已經過了六個月，至今實際抽驗總共才81件，砸大錢買純鍺偵檢器的必要性是什麼？這樣的檢驗量，市府原有的碘化鈉偵檢器加上實驗室的支援，應付起來應該是綽綽有餘。沒有純鍺偵檢器的桃園自2/21至今已針對日本進口食品稽查4296件，放射性核種監測的抽驗稽查有126件。若抽驗有問題，再送實驗室檢測即可。目前全台有7家實驗室，每年最多可驗七萬件，量能充足。盧市長花大錢買設備，難道不是在浪費公帑做秀嗎？
黃守達說，當初衛福部食藥署已經很明確說明，福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣五縣開放品項的所有產品在邊境進行輻射檢驗，採「逐批檢驗」，符合規定才能放行。台中市刻意在網站上設了一個「台中市核食食安專區」，為了政治操作不惜將福食抹成核食，群馬縣還是台中市的友好城市，盧市府應修正用詞，不該汙名化福島食品。
議員張耀中說，台中市財政惡化已名列「千億負債俱樂部」，盧秀燕上任之初也強調要遵守財政紀律、嚴格整頓財政，但是除了非必要的「純鍺偵檢器」外，包括最近的「綠美圖」與「國際會展中心」上樑儀式分別大撒幣600萬元與300萬元，2022年春節廣發10萬包紅包給全市公私立幼兒園，還有如市長就職典禮送1萬瓶「谷關空氣」給來賓等等，這都是放煙火式的做秀行為，亂花錢只會讓台中市財政更惡化，非常令人遺憾。
衛生局長曾梓展表示，今年度檢驗食品含放射性物質有175件，當中有90件是以「碘化鈉偵檢器」檢測，另85件是外送使用「純鍺偵檢器」檢驗，市府購置的純鍺偵檢器今年3月決標，預計8月底裝機完成，9月啟用，這是保護市民應有的作為。
台中市食品安藥物安全處表示，為加強輻射高風險國家的進口食品把關，將查驗量能提升至六倍以上，由每年查驗400件(檢驗40件、標示查核360件)增加為2400件以上(預計檢驗365件、標示查核2310件) ，截至今年7月底止，執行進度已達八成，並查獲4件網路販售的日本食品標示不符規定，其中3件食品無中文標示及1件未揭露產地至都道府縣，均已依違反食安法裁處。