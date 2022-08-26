中市府購「純鍺偵檢器」　議員批作秀

台中市議會今 (26) 日進行警察、消防、環保、衛生業務質詢，民進黨市議員黃守達、王立任等人指出，當初福島五縣市食品有條件開放進口之際，盧市長馬上大動作宣示動用二備金 396 萬購入純鍺偵檢器，宣稱查驗量能提高至六倍，從原本查驗 400 件，到每年可查驗 2400 件。但根據食安處網站所示，從今年 2 月 21 日公告開放進口開放至今，總共稽查 1828 件日本進口食品，而裡面有高達 1747 件是只有抽查「標示是否合格」，只有 81 件有進行真正抽驗的動作，目前也全數合格。質疑購買「純鍺偵檢器」根本是作秀。

我是廣告 請繼續往下閱讀

黃守達質疑，檢驗量能提高到 2400 件，開放福島五縣食品已經過了六個月，至今實際抽驗總共才 81 件，砸大錢買純鍺偵檢器的必要性是什麼？這樣的檢驗量，市府原有的碘化鈉偵檢器加上實驗室的支援，應付起來應該是綽綽有餘。沒有純鍺偵檢器的桃園自 2/21 至今已針對日本進口食品稽查 4296 件，放射性核種監測的抽驗稽查有 126 件。若抽驗有問題，再送實驗室檢測即可。目前全台有 7 家實驗室，每年最多可驗七萬件，量能充足。盧市長花大錢買設備，難道不是在浪費公帑做秀嗎？

黃守達說，當初衛福部食藥署已經很明確說明，福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣五縣開放品項的所有產品在邊境進行輻射檢驗，採「逐批檢驗」，符合規定才能放行。台中市刻意在網站上設了一個「台中市核食食安專區」，為了政治操作不惜將福食抹成核食，群馬縣還是台中市的友好城市，盧市府應修正用詞，不該汙名化福島食品。

議員張耀中說，台中市財政惡化已名列「千億負債俱樂部」，盧秀燕上任之初也強調要遵守財政紀律、嚴格整頓財政，但是除了非必要的「純鍺偵檢器」外，包括最近的「綠美圖」與「國際會展中心」上樑儀式分別大撒幣 600 萬元與 300 萬元， 2022 年春節廣發 10 萬包紅包給全市公私立幼兒園，還有如市長就職典禮送 1 萬瓶「谷關空氣」給來賓等等，這都是放煙火式的做秀行為，亂花錢只會讓台中市財政更惡化，非常令人遺憾。

衛生局長曾梓展表示，今年度檢驗食品含放射性物質有 175 件，當中有 90 件是以「碘化鈉偵檢器」檢測，另 85 件是外送使用「純鍺偵檢器」檢驗，市府購置的純鍺偵檢器今年 3 月決標，預計 8 月底裝機完成， 9 月啟用，這是保護市民應有的作為。