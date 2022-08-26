今日最聚焦／邊境解封到底在等什麼！學者：現在就可開放

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今王必勝再於疫情記者會中提到，邊境解封時間點應會落在10月，等疫情趨勢往下，連續2至3週單日確診數都下滑後才會逐步解封，調高入境人數上限、開放團客，最後才會考慮放寬檢疫至「0+7」，視屆時疫情狀況調整。
對於外界擔憂，若邊境解封，是否會造成疫情大爆發，何美鄉今接受《NOWnews今日新聞》採訪時預估，「應該不會有什麼太不一樣的地方」，且現在就可以解封。
何美鄉解釋，若是擔心幼兒疫苗接種率還不夠高，可以提前公告再過幾週就要開國門，事先告知家長應變，「但是大概沒有辦法無期限一直等，因為等不會更好」。
何美鄉強調，關起國門、大家躲在家，就是在等更好的東西，「那你要說得出你在等什麼」，現在疫苗都已到位不用再等，因此可告知家長再過多久將開放國門，讓不放心的家長，儘速帶幼兒施打疫苗。
被問及未來若疫情再起，是否又會緊縮國門，何美鄉評估「不會」，她表示，只要病毒株持續為「BA.5」或是其餘熟悉的病毒株，就會進入可預測的模式，就能處理，除非未來有不同病毒株，才可能要可慮緊縮國門。
何美鄉也提醒，開放國門後，長期而言，國內總會有一群人體弱、對疫苗效果不佳，這群人可能因為年紀大或是基因問題等不健康，因此應多做研究如何防範，「這個病毒不是你一直躲躲藏藏就可以了，因為你躲今天躲不了明天」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。