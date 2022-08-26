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Web3.0數位轉型生態圈整合交流會　響應ESG社會影響力！

▲Web3.0數位轉型生態圈整合交流會。（圖／在一起管顧科技股份有限公司提供）
▲Web3.0數位轉型生態圈整合交流會。（圖／在一起管顧科技股份有限公司提供）

生活中心/綜合報導

2022-08-26 17:16:35

中小企業主有福了！在一起管顧科技股份有限公司（簡稱JOIN IT）30日將與「大綜電腦系統股份有限公司」及「財團法人商業發展研究院」合作，在台北喜來登大飯店B2祿廳舉辦「Web 3.0數位轉型生態圈整合交流會暨小老闆大計劃行銷補助活動」。

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JOIN IT表示，當天除邀行政院數位發展部數位產業署長呂正華擔任嘉賓外，參與的中小企業主，除提供獲得工業局補助的「雲端智慧觀光平台」首年免上架費，更加碼免費提供行銷社交卡的系統工具；盼一方面協助產業數位的轉型，同時達到提倡響應「ESG」環境減碳，充分發會社會的影響力。

JOIN IT指出，活動中也邀國家通訊傳播委員會前主委暨臺灣區塊鏈愛好者協會榮譽理事長詹婷怡，與民眾分享數位轉型-Web3（下一代互聯網）與元宇宙的挑戰與機會；此外，資策會組長李震華則分享他對區塊鏈發展的下階段看法。

活動中還有「元宇宙跨域跨業虛實整合應用」，論壇一將由Ceres Capital穀神星資本-陳儀雪Yvonne創辦人主持，None capital共同創辦人Patrick、Cybavo 博歐科技 王衍盛 業務開發、Re:Dreamer共同創辦人Jason Cheng、VEXMETA-共同創辦人Gary lp也都將參與其中。

論壇二則邀臺灣區塊鏈大學聯盟讀理事長彭少甫主持「台灣區塊鏈應用現況」，參與其中的更有博斯資訊安全股份有限公司黃啟誠董事長、台灣虛擬通貨反洗錢協會簡書永理事長及菁鏈科技股份有限公司黃一展執行長、台北永續元宇宙扶輪社高辰晞創社社長、ABA 亞洲區塊鏈加速器王正裕總監、The Z Institute區塊鏈線上學院李婷婷創辦人等專業人士。

下午場則邀請到資策會地方創生服務處處長周樹林擔任嘉賓，同時財團法人商業發展研究院董事長許添財也將到現場演講，分享三大轉型勢在必行（數位轉型+E S G永續轉型+生活轉型）；JOIN IT董事長薛煒立將展示雲端智慧平台的完整功能，及如何透過社交卡有效導客。

JOIN IT說，活動的最後，則由中臺灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰主持「產業數位轉型的重要性」；期待透過本次活動，推廣更多應用層面，藉此帶動觀光產業加速提升數位經營的能力，並且能夠導入數位科技，植入更多WEB3.0（下一代互聯網）的概念，使用區塊鏈技術解決並建立和消費者與產業間溝通的管道和聲量，以落實蔡英文總統「數位國家、智慧島嶼」的政策綱領。

▲小老闆大計畫6大管理措施。（圖／在一起管顧科技股份有限公司提供）
▲小老闆大計畫6大管理措施。（圖／在一起管顧科技股份有限公司提供）

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