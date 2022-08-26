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上銀智慧機器手實作競賽 台科大囊括智慧拼圖冠亞季軍

▲第十四屆上銀智慧機器手實作競賽，參與踴躍， 台科大包辦智慧拼圖冠亞季軍，是大贏家。（圖／上銀科技提供）
▲第十四屆上銀智慧機器手實作競賽，參與踴躍， 台科大包辦智慧拼圖冠亞季軍，是大贏家。（圖／上銀科技提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-08-26 17:12:23

第14屆「上銀智慧機器手實作競賽」，24日起一連4天在台北南港展覽館登場，今天進行智慧拼圖決賽，經過緊張激烈競逐，國立臺灣科技大學囊奪前三名，是最大贏家。其中，由5名電機工程系學生組成的神秘三角洲隊奪得冠軍，拿走15萬元獎金。

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這項比賽規則是，參賽同學必需在限制時間內，使用機器手臂夾取35片圖案面朝上拼圖（散亂平放不堆疊），完成HIWIN飛躍新30+圖案拼組。考驗參賽者的是觀察力、專注力、問題解決能力、圖像能力、空間組織能力等。在24組報名參賽隊伍中，共有16組進入決賽，今日拼博結果，國立臺灣科技大學做足準備，分別由「神秘三角洲」、「下一隊」及「一臂鴨鴨」三組，囊括冠軍、亞軍與季軍前三名，是賽場上最大贏家。

▲上銀智慧機器手實作競賽，為期四天，參與踴躍，是一場科技競賽盛會。（圖／上銀科技提供）
▲上銀智慧機器手實作競賽，為期四天，參與踴躍，是一場科技競賽盛會。（圖／上銀科技提供）
上銀科技吳文加處長致詞表示，很多國際重要賽事都是在展覽中舉行，今年上銀智慧機器手比賽也很不一樣，相較前幾屆比賽在南港展覽館２館邊緣角落舉行，今年移到南港展覽館１館且在最中心位置舉辦，讓比賽得到更多關注，也吸引更多人潮，希望同學們享受每天比賽過程。

拼圖競賽中的HIWIN飛躍新30+圖案代表上銀接棒傳承精神；創辦人卓永財總裁在2019年擔任董事長滿30年後交棒兒子卓文恒，現在上銀是邁向飛躍的新30年。

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