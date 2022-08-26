周玉琴認了「情定賴岳謙」！甜曬愛心便當：他優點說不完
現年64歲的資深名嘴賴岳謙，日前被粉絲們抓到左手無名指有戴戒指，似乎暗藏喜訊，而對象就是現任中天美女主播周玉琴，意外掀起外界關注。沒想到周玉琴今（26）日節目直播時，不僅證實婚訊，更大方秀出手上戒指，還有賴岳謙作的愛心便當，讓聊天室的網友們陷入瘋狂，紛紛祝賀。
據《中天快點TV》報導，周玉琴今日在節目上坦承，一覺醒來世界全變了，從沒想過自己的私事會被那麼多人關注到，她更大方分享，她和賴岳謙兩人一路從節目相識，一直到熱戀，甚至準備要在年底登記結婚的所有過程，雖然結婚對彼此來說，從不在人生規劃內，但最後還是決定一同攜手度過一生。
有趣的是，周玉琴不斷形容賴岳謙的好，並秀出愛心便當大讚，廚藝也非常好。談到為什麼會曝光戀情，周玉琴則說，網友們的眼睛太尖，之後才一直問他，最後才決定PO出戴婚戒的影片。
其實賴岳謙早在20日於個人YT頻道，害羞的小小和大家報告喜訊，原來早在本月13日，賴岳謙就和周玉琴達成共識，「我們覺得應該要有些儀式感」，於是就跑到台中並為彼此交換戒指，所以在15日錄製節目時才會被大家發現。
不過，相較於周玉琴的大方放閃，賴岳謙可是顯得相當害羞，「希望保密一下，所以就永遠尊重嘛，男人就是要以老婆為主，我想這就是基本的態度，事情就到這裡，我們也不猜了啊，對象遲早一定會知道的」。（編輯：詹鎰睿）