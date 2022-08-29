今日來講股／四川限電憂喜參半　下半年留意9月升息力道

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陳威伯表示，中國四川限電其實「一則以喜、一則以憂」，喜的是去庫存，原本電子庫存相對比較高，但因為限電停工，去庫存的部分可以消化一些，但問題來了，之後的生產，到底是要增加生產？還是有其他規劃？因此，實際上市場沒有那麼樂觀看待，投資人也要留意這方面的訊息，整個景氣變化可能要到第四季之後，或觀察9月份美國升息的狀況，以及最新的CPI數據後才能做後續的判斷。
陳威伯指出，全球央行年會正在進行中，各界都在關注美國聯準會釋出怎樣的訊息，但他認為影響性應該不大，否則美股不會在這兩天就提前去做反應了，最重要還是要關注美國9月份升息的狀況，升息2碼或升息3碼，雖然才差1碼，但差異性很大，會有樂觀或悲觀的情緒出現。如果年會放出來的訊息是升息3碼，但到時候升息2碼，那麼可能會激勵股市上漲，反之的話則會造成市場悲觀情緒蔓延。
但他也認為，投資人在操作上不用那麼悲觀，因為短期台北股市跟美股還是反彈偏多架構，建議可鎖定生技族群，因他股本比較小，因此當大盤不穩定時，股本小的股票相對比較有機會，但他也提醒，生技族群一旦漲多的話，就得注意短線追高的風險。
再來蘋果iphone 14發表在即，相關的蘋概股投資人也可以留意。另外缺電概念股也是指標之一，因為隨著經濟發展成長與極端氣候的影響，缺電議題一定會延續，即使是冬天也可鎖定相關概念股。還有電動車時代來臨，車用電子也可以去關注，但由於四川是鋰電池製造的大本營，如果限電持續，那麼可能影響車用電子產業的後續發展。至於接下來除了要關注9月美國升息力道外，也得看8月營收的公布，因為最終都會回到基本面檢視，至於漲多的建議勿追高，但可獲利賣出。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。