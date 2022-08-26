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張善政競選總部人選底定　立委呂玉玲任總部主委

▲張善政競選總部主任委員確定由立委呂玉玲出任，至於後援會總會長由議長邱奕勝擔綱，南、北區主任委員分別是立委魯明哲、萬美玲。（圖／資料照）
▲張善政競選總部主任委員確定由立委呂玉玲出任，至於後援會總會長由議長邱奕勝擔綱，南、北區主任委員分別是立委魯明哲、萬美玲。（圖／資料照）

記者李春台／桃園報導

2022-08-26 17:47:37

經過多日協調折衝，首波張善政競選總部及桃園市南北13區主要幹部人選，已經陸續就定位，競選總部主任委員確定由立委呂玉玲出任，至於後援會總會長由議長邱奕勝擔綱，南、北區主任委員分別是立委魯明哲、萬美玲。

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國民黨桃園市黨部表示，國民黨中央徵召前行政院長張善政參選桃園市長，經徵詢協調後，第一波競選總部主要人員包括競總主委、後援會、南區、北區及全市13區主委等多人，已經就定位，並開始運作，進行各項輔選事宜。


除了競總主委立委呂玉玲外，後援會總會長為議長邱奕勝、醫療後援會召集人立委張育美、婦女後援會召集人市議員呂淑真、青年後援會召集人桃園市青工會總會長陳韋曄。


桃園市北區競選總部主任委員為立委萬美玲、南區競選總部主任委員立委魯明哲，13區競總主任委員分別是：桃園區：市議員、前縣轄桃園市長蘇家明、八德區：前八德市長張春松、大溪區：前大溪鎮長曾榮鑑、復興區：前桃園縣救國團總幹事李永福、龜山區：前縣議員李麗珠、蘆竹區：市議員、前蘆竹市長褚春來、大園區：退休校長陳根深、中壢區：前縣政府工策會總幹事姜松茂、平鎮區：市議員、前平鎮市長陳萬得、龍潭區：前龍潭鄉長葉發海夫人馮愛蓮、觀音區：前觀音鄉長黃茂實、新屋區：前新屋鄉長徐同治、楊梅區：立委、天成醫療集團董事長張育美。


桃園市黨部指出，今天出爐的只是首波競選總部、後援會、南北區及全市13區主委及召集人，後續還會有其他幹部陸續上任，組成堅強有力的輔選團隊，大家有信心打贏此次市長、市議員選戰。

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