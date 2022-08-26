女星瑭霏遇搶劫！惡徒闖車內勒脖奪包 法官裁定5萬交保
台北市一位38歲毒品通緝犯卓姓男子，前天（24日）下午1時許，在捷運劍潭站旁快車道，趁著一名女駕駛在停等紅燈時，從右後車門闖入，並由後方勒住女駕駛脖子搶劫，所幸2名路人見狀立刻上前幫忙，最終順利把逃逸的卓男制服；而受害女駕駛原來就是女星瑭霏，當時她正要前往艾成的追思音樂會，想不到途中發生驚魂記，士林地檢署複訊後，依強盜等罪聲押，但卓男在羈押庭中坦承犯行，因此士林地院法官認為無羈押必要，裁定卓男5萬元交保。
據了解，當時卓男見瑭霏獨自一人開車，在停等紅燈時下車打開後車廂取物，認為有機可乘，便趁隙從右後車門上車，從後強勒回到車上的瑭霏脖子，要搶奪她的包包。
卓男得手後想要下車逃逸，但瑭霏奮力抵抗爭取時間，拉住卓男不讓他脫身，直到卓男擺脫瑭霏下車之際，兩位見義勇為的路人已經趕到，最終順利將卓男制服，警方到場後以現行犯逮捕卓男，並自身上查扣毒品吸食器，訊後依違反毒品危害防制條例、強盜等罪嫌移送。
檢方複訊後，依強盜等罪向法院聲請羈押卓男，但法官認為卓男已坦承罪刑，先前亦無強盜相關前科，故認定尚無羈押必要，裁定以5萬元交保。（編輯：陳苾暐）
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