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「MINI 都會風格隨行組」開賣！MINI 生日慈善活動即日展開

▲ 「MINI 都會風格隨行組」開賣！MINI 生日慈善活動即日展開
▲ 「MINI 都會風格隨行組」開賣！MINI 生日慈善活動即日展開

2GameSome - 有車賞

2022-08-26 17:55:01

每年 8 月，全球 MINI Fans 會以獨特方式同慶生，自 2013 年開始，MINI 總代理汎德於每年 MINI 生日舉辦慈善義賣活動，截至 2021 年義賣金額近 350 萬元，募款所得全數捐贈予慈善單位。2022 年，MINI 總代理汎德亦延續邁入第 10 年的理念，發揚全新 MINI 品牌概念 BIG LOVE，推出「MINI 都會風格隨行組」，義賣內容包含 MINI 都會風格隨行包及 MINI Taiwan 探險旅札，和所有熱愛 MINI 的朋友們一起創造旅遊回憶。

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MINI 都會風格隨行包採用汎德集團活動中所使用的回收帆布，藉由專業師傅們的巧手打造而成，可拆式背帶設計帶來兩種不同背法，為生活增添多種戶外時尚風格。MINI Taiwan 探險旅札則是 MINI Countryman 運動休旅造訪各城市的精華集結，探索台灣獨有美景與動人故事，帶給您一年四季出遊靈感。

「MINI 都會風格隨行組」每組義賣價 499 元，即日起於 MINI 全台展示中心與博幼社會福利基金會官方義賣網站限量販售(數量有限，售完為止)，亦歡迎 MINI 粉絲們自由樂捐。本活動所得將全數捐贈予「財團法人博幼社會福利基金會」，支持弱勢孩童們的教育與天賦發展，鼓勵孩子們勇敢追夢，站上屬於自己的人生舞台！

MINI 63 週年生日義賣活動即日展開，響應後上傳本人與 MINI 都會風格隨行組照片至 MINI Taiwan Facebook 官方粉絲專頁活動貼文留言處，有機會獲得桃園大溪笠復威斯汀度假酒店住宿券。

*「MINI都會風格隨行組」數量有限，響應前請洽詢全台MINI展示中心。

*因商品為使用回收帆布再製而成，每一「MINI都會風格隨行包」皆擁有獨一無二的花色，實際款式不一定同照片為素色黑或白，恕不接受挑選及換貨。

MINI Taiwan Facebook活動貼文：

https://maac.io/1NT43

財團法人博幼社會福利基金會官網：

https://www.boyo.org.tw/boyo/

財團法人博幼社會福利基金會官方義賣網站(蝦皮公益): 

https://shopee.tw/product/499351368/18932226154/

*蝦皮公益賣場無收取手續費，博幼社會福利基金會將收到全額愛心捐款。

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