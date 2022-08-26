▲ 保時捷如何將 Cayenne 打造得如此飛快

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然而就在20年前，這確實發生了，且成果相當成功。保時捷將其傳奇色彩成功轉移到全新的級距，一輛硬底子的越野車、豪華的旅途夥伴，同時也是富有感性的跑車── 這就是 Cayenne 的成功祕訣，直到今日都是如此。





保時捷在 90年代末期展開代號「科羅拉多（Colorado）」的專案。為了在 SUV 級距中打造符合品牌的嚴苛性能標準的車款，工程師替 Cayenne 開發出全新的 V8 引擎。這具 4.5 升引擎在 Cayenne S 上可輸出 340 PS（250 kW） 最大馬力與 420 Nm 最大扭力；Cayenne Turbo 以相同排氣量創造更令人印象深刻的輸出表現：450 PS（331 kW） 最大馬力與 620 Nm 最大扭力。如此動力數據造就跑車等級的性能表現，兩者的最高速度分別可達 242km/h 與 266 km/h。該具四汽門引擎的特點還包括可變汽門正時技術（VarioCam technology），該技術能調整凸輪軸角度達 25 度，並採用乾式油底殼，以確保所有引擎組件在受到高加速度與橫向G力的情況下，仍能充分潤滑。





這具 V8 引擎的所有組件從一開始就擁有可以輕鬆駕馭極端條件的設計。同樣地，在 Cayenne 首次亮相的四年後，保時捷為這輛在黑明根開發的車型再次提高押注，Cayenne Turbo S 在2006年正式推出，成為當時第二強悍的道路量產保時捷，僅次於超級跑車 Carrerar GT。





旗艦車型 Turbo S 爆發 521 PS （383kW）最大馬力





從表面來看，這輛全新旗艦車型的外觀相當保守－只有車型字母透露出強大的性能潛力。V8 引擎在 Turbo S 車型上可傳遞出驚人的 521 hp最大馬力，以及 720 Nm 峰值扭力，這比 Turbo 車型要高出約 100Nm。駕駛動態方面，Cayenne Turbo S 為該級距設下新標竿，這輛重達 2,355 kg 的 SUV 僅需 5.2 秒就能加速至時速100km/h，比 Turbo 車型快近半秒鐘，而最高時速可達 270km/h。





動力與扭力的增加主要透過修改兩個中冷器，使其更有效率地冷卻壓縮空氣，尤其是因為熱交換器改為完全由鋁打造，並且加大 13 mm，這使增壓值得以在 0.2 至 1.9 bar之間變動，具體數值取決於引擎轉速而定，增壓值提升又能夠增進引擎的動力輸出。





底盤和煞車也足以應對 Cayenne Turbo S 的強大潛力，充分展現工程師的遠見。整輛車的設計是為了最大化運動性能，產品總監 Wolpert 在控制系統上擁有豐富經驗，並極力推動在 Cayenne 的懸吊系統與全輪驅動系統中使用。所有 Cayenne 車型的循跡性都受惠於全新保時捷循跡管理系統（PTM），在標準設定下，動力以 38：62 的比例分配至前後軸，但也能根據需求，透過多片式離合器進行調整，前後動力分配比例可達 100：0 至 0：100。遠離鋪裝道路時，Cayenne 的駕駛者可藉由低速域加力箱來增加循跡性，並透過可完全鎖定的中央差速器，在即使車輪短暫懸空時，也能防止車輪空轉。





無論一般道路或越野路況下都擁有優異的運動性能





除了 PTM 之外，保時捷主動式懸載調整系統（PASM ）也為道路與越野性能貢獻良多，PASM首次搭載於Cayenne，在 Cayenne Turbo S 上，該系統與氣壓式懸載系統同時作為標配，PASM 能夠持續調節阻尼力道，並將路況與駕駛風格納入計算之中；氣壓式懸載系統也幫助 Cayenne 進行越野，鋼製懸吊車型的底盤離地高度已擁有驚人的 21.7 公分，第一代 Cayenne 的氣壓式懸載系統透過自動水平系統，將其進一步提升至 27.3 公分。





保時捷專為 Cayenne Turbo S 安裝了當時量產車上最大尺寸的煞車系統，相較於 Turbo 車型所搭載的350 mm 前煞車碟與 330 mm 後煞車碟，Turbo S 分別加大至 380mm 與 358 mm。煞車卡鉗也同步加大，使得至少需要搭配 19 寸輪圈，這個尺寸是為了搭配冬季胎使用，而 Cayenne Turbo S 標配輕量化 20 寸輪圈，以及專為其設計、能承受高達時速 300km/h 的 275/40 R20 輪胎。





入門車型、柴油動力與預見未來





在 2002 年至 2007 年間，保時捷一共為第一代 Cayenne 推出四款車型，除了 Cayenne S、Cayenne Turbo 與Cayenne Turbo S 之外，還有一款沒有特別額外名稱的基礎版 Cayenne，這款車型擔綱 Cayenne 車系的入門車型，搭載來自合作夥伴 Volkswagen 的V6 引擎。這具 3.2 升引擎能產生 250 PS（184kW）最大馬力與 310 Nm 峰值扭力。2007 年 Cayenne 迎來改款更新，所有現有引擎都獲得動力增長，最強悍的 Cayenne Turbo S 擁有550 PS（404 kW）最大馬力，並且新增 Cayenne GTS 的 405 PS（298kW）引擎與 Cayenne Diesel 的 240 PS（176kW）柴油引擎。此外藉著完整功能的 Cayenne Hybrid 概念車，保時捷也有先見之明，看見未來世界部分電氣化的無窮淺力。



