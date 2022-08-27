高雄亞灣區新指標！加工區管理處辦高軟園區2期招商

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加工處處長楊伯耕表示，高雄亞灣區為全國最大5G AIoT試驗場域，為擴大南部數位科技產業群聚之規模，該處正執行高雄軟體園區第2園區開發計畫，並在北、中、南各舉辦招商座談會，以讓各區企業瞭解高雄是值得投資的地方，吸引廠商來高雄一起奮鬥打拼。
楊伯耕說，亞洲新灣區這一兩年來，一直被提起，高雄軟體園區第2期則備受矚目，中央各部會投入了上百億元的資源在亞灣，此次招商將延續資訊軟體、數位內容、智慧應用等重點產業，結合亞灣5GAIoT創新園區計畫及各部會資源，提供5GAIoT研發、測試、應用發展的場域，共同打造南台灣科技產業聚落。
楊伯耕指出，高雄軟體園區第2期位於高雄多功能經貿園區第3種特定倉儲轉運專用區，面積約2.45公頃，分為A、B、C三大坵塊，聚焦從事數位內容、資訊軟體、智慧應用、電子電信研發等5G、AIOT應用、研發及測試等知識密集型產業進駐，歡迎有意投資進駐之投資人踴躍提出申請。
加工處處長楊伯耕表示，南部已形成S科技廊帶，尤其高軟一期也已建構5G AIoT產業據點，加工處考量各區域產業性質，也照顧不同業者多元需求，此次招商座談會同時介紹高軟二期及屏東科技產業園區擴區，也將加工處的優質服務介紹給企業。
高軟2期位於高軟1期北側，共有A、B、C三坵塊，占地約2.5公頃，加工處將自建A坵塊提供產業進駐，建物將佈建5G高速傳輸光纖網路，導入AIoT智慧應用，將是高雄亞灣區亮點新指標，招商重點以資訊軟體、數位內容、智慧應用等產業為主，預估可提高產值33億元，可望創造2500個就業機會。
屏東科技產業園區擴區計畫於日前通過環評，今首度啟動招商作業，園區占地約27公頃，將引進塑膠製品、金屬製品、電子零組件及汽車零件製造等產業，預估可促進50億元投資、提高100億元產值，並創造790個就業機會。