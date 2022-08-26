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台灣性私密影像防禦網啟動　助受害者下架性私密影像

▲今（26）日衛福部與立委、民團和網路平台業者舉行「台灣性私密影像防禦網」啟動發表記者會，期盼先「超前部署」建立防禦網路，降低被害人的恐懼無助，並能快速下架性私密影像。。（圖／記者許若茵攝，2022.08.26）
▲今（26）日衛福部與立委、民團和網路平台業者舉行「台灣性私密影像防禦網」啟動發表記者會，期盼先「超前部署」建立防禦網路，降低被害人的恐懼無助，並能快速下架性私密影像。。（圖／記者許若茵攝，2022.08.26）

記者許若茵／台北報導

2022-08-26 17:57:06

為阻止性私密影像持續散播，目前立院正在討論增修《刑法》、《犯罪被害人權益保障法》、《性侵害犯罪防治法》與《兒童及少年性剝削防制條例》，而在法律修正前，今（26）日衛福部與立委、民團和網路平台業者舉行「台灣性私密影像防禦網」啟動發表記者會，期盼先「超前部署」建立防禦網路，降低被害人的恐懼無助，並能快速下架性私密影像。

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今衛福部結合台灣展翅協會、勵馨基金會、婦女救援基金會、數位女力聯盟、防暴聯盟、同志熱線、現代婦女教育基金會等民間團體、網路平台業者Meta召開「台灣性私密影像防禦網」啟動發表記者會，民進黨立委吳玉琴、范雲、高嘉瑜、國民黨立委葉毓蘭、民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委王婉諭等人也皆到場支持。

衛福部政務次長李麗芬表示，過去遭受性私密影像散播威脅的被害人，往往陷於害怕沒有協助管道孤立無援、社會觀感不敢求助、無法有效要求網路業者快速下架等等3個困境。

李麗芬說明，在法律修正通過前，衛福部先行辦理「數位/網路性別暴力被害人保護服務計畫」，成立「私ME計畫」團隊，提供被害人申訴、協助性影像及時下架與刪除，及後續法律諮詢與轉介等服務，由網路平台業者所提供的StopNCII（停止未經同意散布性私密影像）計畫，希望能阻擋性私密影像於網路散布，並協助被害人得以不再害怕，也期待法律能盡速通過，讓防護網能更完備。

衛福部保護服務司長張秀鴛指出，現在成人性私密影響散落在妨害名譽、相關法律條文中，非自願性私密照遭散布案件日益趨增，但在相關法案尚未通過前，被害人不易找到正確求助管道，現行也無專責單位協助被害人下架遭散布的性私密影像，私ME計畫期望能提供被害人明確的求助管道、協助下架遭散布的私密影像，並提供保護資源。

張秀鴛分析，今年1至7月成人性私密影像案件中，有150位求助被害者，諮詢熱線109通，涉及821個網址、27帳號，通知業者自律處理成功率達74%，其中被害者性別74%為女性、男性22%、4%不確定，被害者年齡多介於19至25歲、26至35歲間。

高嘉瑜過去曾遭友人林秉樞毆打，更被拍攝私密照片、影片，藉此威脅自己。今高嘉瑜也分享，很多受害者都不敢站出來，自己當初也是非常遲疑猶豫，但站出來之後，知道有很多人都會與自己站在一起，社會有很多支持的力量在減少傷害。

高嘉瑜進一步指出，台灣對於兒少性私密影響防護較為完善，但成人部分還需要更完備，且現在社會中，半數以上都是合意性拍攝，但《刑法》上認定非自願拍攝才屬違法，希望未來能修法補足。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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